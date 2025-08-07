Protezione civile: Serracchiani, appoggiamo norme a tutela sindaci

“Abbiamo promosso e appoggeremo tutti gli interventi normativi necessari a permettere ai sindaci di svolgere il loro ruolo nell’ambito delle operazioni di protezioni civile, mettendoli al riparo delle conseguenze connesse agli adempimenti per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Positiva dunque l’iniziativa della Conferenza delle Regioni che incontra la proposta di legge del Pd, depositata lo scorso maggio, che modifica l’articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la responsabilità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di intervento dei volontari di protezione civile. La strada maestra è la legge delega specifica di riordino della Protezione civile, su cui sono impegnati i ministri Casellati e Musumeci, e anche a questa legge abbiamo già proposto un emendamento ad hoc. Siamo impegnati, con spirito di collaborazione istituzionale e senza protagonismi, a risolvere un grave problema che tocca i sindaci”. Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, in merito al via libera unanime della Conferenza delle Regioni alla proposta di emendamento al decreto legislativo 81/2008 – Testo unico sulla sicurezza sul lavoro, inteso a sollevare sindaci e coordinatori di Protezione civile dalle responsabilità di salute e sicurezza, come previsto dalla norma per i datori di lavoro.