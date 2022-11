Prove d’intesa per le prossime regionali: Liva (Pd), con M5S Fvg primo incontro in trasparenza

Il neo segretario regionale del Partito Democratico Renzo Liva ci prova. Tenta l’arduo compito di “raccogliere” intorno ad un progetto comune le forze che potenzialmente potrebbero partecipare ad un alternativa a Massimiliano Fedriga. Compito certamente arduo nella speranza che quanto accaduto alle ultime elezioni nazionali del 24 settembre scorso possa servire da insegnamento ad una galassia progressista che nel proprio dna ha il tarlo delle divisioni perniciose più che quello del raggiungimento di obiettivi comuni. “Un primo incontro cordiale ma interlocutorio con il M5s Fvg, scrive in una nota al termine di un incontro politico con una delegazione pentastellata regionale, per verificare in trasparenza il percorso verso le elezioni regionali. Abbiamo voluto sottolineare l’esigenza di una proposta alternativa a Fedriga e alla sua maggioranza, l’importanza che vi sia una ampia e coesa coalizione, l’urgenza di intercettare forze politiche, rappresentanze sociali, cittadini. Abbiamo favorevolmente registrato la disponibilità ad un approfondimento”. “Il serrato calendario di incontri prosegue nei prossimi giorni – ha spiegato il segretario dem – con gli incontri già programmati con l’Unione slovena e Open Fvg. Contiamo di raccogliere l’adesione delle forze del Terzo polo e delle rappresentanze della sinistra e del mondo ambientalista entro la fine del mese. Vogliamo dedicare il mese di dicembre – ha concluso Liva – al confronto programmatico e alla condivisione di un candidato presidente”.