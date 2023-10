Puliamo il Mondo per un Clima di Pace una mattinata ecologica effettuata a Villesse

“Fai come se fosse casa tua!” è la frase che quest’anno caratterizza la campagna di Legambiente “Puliamo il mondo”. Dunque perché non pulire il mondo nel modo corretto, facendo la raccolta differenziata?

Diversamente dalle passate edizioni, quest’anno l’Amministrazione comunale di Villesse e il Corpo Docenti della Scuola Primaria “G. Mazzini” hanno organizzato una versione speciale di “Puliamo il mondo” espressamente rivolta ai circa settanta alunni e alunne della medesima scuola. Durante la mattinata di venerdì 29 settembre, le classi hanno partecipato ad una vera e propria “caccia al rifiuto” presso il campo sportivo di via Tomadini. I bambini e le bambine sono stati suddivisi in gruppi eterogenei per età in modo da incentivare la collaborazione e la propensione al supporto reciproco. Ogni gruppo ha avuto il compito di risolvere gli indovinelli, trovare i corrispettivi rifiuti precedentemente collocati in un’area opportunamente allestita, e quindi conferire le varie tipologie di rifiuto negli appositi raccoglitori forniti da Isontina Ambiente s.r.l. Quasi tre ore di svago e apprendimento che hanno certamente contribuito a rafforzare nelle giovani classi il senso civico e la sensibilità nei confronti dell’ambiente; “perché un ambiente sano significa anche vivere bene, vivere in salute”, come sottolineato dalle Maestre. Rilevante anche il monito della Polizia locale a non abbandonare i rifiuti nell’ambiente, come spesso tutt’oggi accade, e rispettare quelle che sono le norme che regolano il corretto conferimento degli stessi. Sempre presenti i volontari e le volontarie di Legambiente che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento coadiuvando i gruppi nella ricerca e nel corretto conferimento dei rifiuti. ”Legambiente torna a ribadire l’importanza di adottare comportamenti corretti, a partire da una corretta separazione e raccolta differenziata” commenta la Presidente di Legambiente Gorizia Anna Maria Tomasich.

Quest’anno, alla fine dell’attività, non ci sono stati sacchi di rifiuti abbandonati nell’ambiente e raccolti dai volontari da conteggiare. In questa edizione si è invece operato alla radice del problema, lavorando sulla prevenzione della piaga dell’abbandono dei rifiuti. Più che “pulire il mondo” quest’anno a Villesse si è provato a “tenere pulito il mondo” dando alle giovani menti, ai futuri cittadini e cittadine, i mezzi per comprendere l’importanza di una corretta gestione dei rifiuti.