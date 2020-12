Punti di primo intervento, Liguori (Cittadini): «La giunta riattivi la funzione al più presto»

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

La riattivazione di tre punti di primo intervento, quello di Cividale, Gemona e Maniago, la cui attività è sospesa da settimane. E’ questo l’impegno che la consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini) ha chiesto alla Giunta regionale attraverso tre distinti ordini del giorno.

«La nostra richiesta, che è poi confluita nel documento presentato dal consigliere di maggioranza Moras, nasce dal territorio, un territorio che si sente privato di una funzione imprescindibile dell’ospedale di riferimento in quanto utile al trattamento delle urgenze minori e a una prima stabilizzazione del paziente ad alta complessità – spiega la rappresentante dei civici -. Ringrazio Franco Chiarandini, Cesare Monea e Claudio Polano, i rappresentanti dei Comitati che da tempo si stanno battendo per la riapertura dei punti di primo intervento di Cividale, Maniago e Gemona: è nostro dovere riportare le loro voci, simbolo delle comunità, in Consiglio regionale».

Liguori e il consigliere Tiziano Centis hanno deciso di apporre la firma sull’ordine del giorno “Covid ripristino situazione ante pandemia e piano assunzioni” presentato dal collega consigliere, in quanto avente lo stesso oggetto. «Contiamo che l’impegno di valutare la riattivazione in tempi brevi dei punti di primo intervento e la revisione dei fabbisogni del personale che tenga conto delle mutate condizioni del sistema sanitario e dell’assistenza non resti una mera promessa» conclude la consigliera.