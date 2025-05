Quadri di natura domani 30 Maggio a Gorizia, parco Basaglia

Venerdì 30 Maggio 2025 si terrà la lezione conclusiva del progetto “Quadri di Natura2” presso le aree verdi del parco Basaglia, prospicienti l’ex padiglione A (ex OPP).

Il titolo dell’evento è: “La biodiversità urbana di Gorizia: il tesoro nascosto del parco Basaglia“, in cui il prof. Boscutti, dell’Università di Udine, svolgerà una lezione all’aperto sul valore dei prati e la biodiversità a cui seguirà un’esercitazione di rilievo botanico nei siti delle orchidee spontanee attualmente in fioritura, a cui parteciperà l’entomologo prof. Pietro Zandigiacomo.

Alle ore 14:00 ritrovo in sito con le classi dell’ISIS Brignoli partecipanti al progetto e le/gli insegnanti accompagnatori.

L’invito è esteso ai rappresentanti dei partner del progetto e del Comune di Gorizia che patrocina l’iniziativa.