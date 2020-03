Quale Lingua per Parlare Alle Donne? Dibattito martedì prossimo a Udine

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Quale Lingua Per Parlare Alle Donne? Questo il titolo del dibattito pubblico Organizzato presso la Caffetteria da Romi Al Vecchio Tram in Piazza Garibaldi 15 a Udine Martedì prossimo 10 Marzo alle 17,30. Parlerà Fabiana Fusco insegnante di Linguistica all’Università di Udine nonchè componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca “Le Forme del testo” dell’Università di Trento.

Si legge nell'invito all'evento: L’uso del femminile in ampi settori della comunicazione si va sempre più affermando: negli ultimi anni in cui abbiamo monitorato la sua evoluzione abbiamo verificato sulla stampa, nella televisione, in rete, nell’uso comune e pubblico una promettente diffusione del femminile ‘corretto’. Al contempo però perdurano molte perplessità e incertezze che derivano da motivazioni difformi. Il presente intervento intende proporre una riflessione sugli ostacoli e le resistenze che, a distanza di decenni, consentono il persistere di rappresentazioni stereotipate e di modalità comunicative capaci di generare discriminazione (es. la violenza di genere).

Il profilo di Fabiana Fusco:

laureata in Lingue e Letterature straniere all’Università di Udine, ha trascorso dei periodi di formazione e di ricerca in diverse sedi (tra cui le Università di Macerata, per il corso di dottorato, Zurigo e Graz per i corsi di specializzazione). Insegna Linguistica all’Università di Udine. È componente del Collegio docenti del Dottorato di ricerca “Le Forme del testo” dell’Università di Trento.

I suoi principali interessi di ricerca si rivolgono principalmente al campo dell’interferenza linguistica cui ha sempre destinato una attenzione privilegiata (con uno sguardo speciale ai contatti tra l’italiano e le lingue straniere europee ed extraeuropee). Attorno al nucleo tematico delle dinamiche interlinguistiche, ha sviluppato ulteriori domini di indagine che, in sintesi, si possono ricondurre essenzialmente ai seguenti filoni: a) osservazione dello spazio sociolinguistico italiano in tutte le sue dimensioni e con particolare attenzione alla variazione sociale; b) approfondimento sul plurilinguismo, l’educazione plurilingue e le minoranze linguistiche nel territorio friulano, incluse le cosiddette ‘nuove minoranze’, quale componente essenziale del plurilinguismo urbano; c) studio della correlazione tra traduzione e interferenza linguistica con analisi ‘applicative’ nei vari settori della traduttologia (doppiaggio, fumetto e ritraduzione). Come espressione di tali interessi scientifici sono sorti vari contributi, molti dei quali presentati come relazioni di Convegni nazionali e internazionali.

Collabora da anni con istituzioni italiane ed estere nel campo della formazione e dell’aggiornamento degli insegnanti di Italiano come L2, con interventi sul plurilinguismo e sull’educazione plurilingue. Fornisce infine consulenza linguistica sui temi della parità di genere presso i CUG di enti locali e amministrazioni pubbliche.