Qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia in picchiata

Peggiora la qualità dell’aria in Friuli Venezia Giulia, dove già non era delle migliori. Dal Sole 24 ore ci dicono quanto già sapevamo, di fronte a scelte che non portano certo miglioramenti. Tutti i settori sono coinvolti ma concentrandoci sul traffico su gomma possiamo constatare che la situazione è peggiorata e peggiorerà ulteriormente di fronte a progetti deleteri, fuori dal tempo, che non tengono conto della grave situazione per la salute e il clima. Così in una nota Sinistra Italiana secondo cui: “Dobbiamo puntare a ridurre la mobilità privata aumentando il trasporto pubblico, collettivo, accessibile economicamente, copiando anche iniziative di successo in altre parti d’Europa. Ci proveremo nella prossima legge di bilancio regionale, quando, sperando di essere ascoltati da una giunta sorda e legata all’anacronismo del bonus benzina a pioggia, avanzeremo proposte di rapida realizzazione. Ci vuole ad esempio un fondo per trasporti pubblici gratuiti quando scatta l’allerta smog nelle nostre città e nelle aree vicine. Un primo passo per rendere stabile la gratuità del trasporto pubblico iniziando dalle situazioni di emergenza e nei momenti di massimo spostamento”.