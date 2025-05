Qualità dell’aria: Open Sinistra Fvg e gruppi d’opposizione per azioni più incisive

“A fronte delle preoccupanti segnalazioni riguardo alla qualità dell’aria, in particolare a Pordenone e Udine, compromessa dal ristagno atmosferico e dalla scarsa ventilazione — fenomeni aggravati dai cambiamenti climatici —, Open Sinistra FVG ha presentato oggi una mozione in Consiglio regionale, a prima firma del Consigliere Furio Honsell, condivisa e sostenuta da tutte le Consigliere e i Consiglieri dei gruppi consiliari di opposizione: l’obiettivo è sollecitare la Regione Friuli Venezia Giulia ad intensificare tutti gli sforzi per l’attuazione tempestiva del Piano per la Qualità dell’Aria (PRQA), approvato oltre un anno fa ma ancora in larga parte inattuato.” Così ha dichiarato Furio Honsell, Consigliere regionale di Open Sinistra FVG a margine del deposito della mozione.

“Tra le proposte avanzate – prosegue Honsell – spiccano l’incentivazione delle autocertificazioni EMAS e l’adozione di un monitoraggio più rigoroso del particolato PM 2.5: è bene infatti ricordare che nella pianura subalpina si registrano ogni anno decine di migliaia di morti premature legate alla scarsa qualità dell’aria. Riteniamo imprescindibile avviare nei prossimi anni un programma deciso di controllo e prevenzione, affinché Pordenone e Udine possano scalare le classifiche delle città più esposte ai rischi per la salute.”