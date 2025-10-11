Quarta edizione della Festa d’Autunno della Pro Loco di Pasian di Prato Sabato 18 e Domenica 19 ottobre 2025

La Pro Loco di Pasian di Prato è lieta di annunciare la quarta edizione della Festa d’Autunno, che si svolgerà nelle giornate di sabato 18 e domenica 19 ottobre 2025 presso l’area festeggiamenti di via Missio a Pasian di Prato. Novità di questa edizione con inaugurazione alle ore 17 di sabato: il raddoppio delle giornate di festa, un programma ricco ed ancora più coinvolgente, e l’ingresso di un ospite d’eccezione, la Pro Loco di Sauris, che ci racconterà il proprio splendido territorio attraverso momenti di condivisione.

Durante le due giornate sarà possibile, nella serata di sabato gustare le specialità saurane come il prosciutto IGP, lo speck, il formaggio di capra Bianco Sauris o quello vaccino Sentieri, lasciandosi conquistare da una cena gustosa ed esclusiva a cura di Pro Loco Sauris Zahre, nella giornata di domenica già dal mattino sarà possibile assaporare le proposte gastronomiche a carattere autunnale preparate dalla Pro Loco di Pasian di Prato. Riteniamo che questa formula possa valorizzare i prodotti e i sapori del territorio e far vivere un’esperienza che riporta alle tradizioni più vere.

Non mancheranno, per accompagnare i momenti di convivialità, caldarroste e ribolla, una golosa proposta di dolci, intrattenimenti per tutte le età come allietamenti musicali, mercatino dell’usato dove trovare l’occasione giusta, giochi, letture animate per bambini e uno spettacolo di burattini a cura del Teatro della sete. Tante le sorprese che vi attendono durante la festa.

La manifestazione è sostenuta dal patrocinio e contributo del Comune di Pasian di Prato ed è inserita tra gli eco-eventi finanziati dalla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Programma completo e aggiornamenti disponibili sul sito ufficiale: www.pasiandiprato.it