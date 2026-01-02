Quartieri in musica: gran finale il 4 gennaio a Borgomeduna con “le dive e i mascalzoni dello swing”

Si avvia alla conclusione Quartieri in Musica – Al centro delle emozioni, la rassegna musicale che ha portato la musica dal vivo nei quartieri del Comune di Pordenone, trasformando le periferie urbane in luoghi di incontro, bellezza e condivisione culturale.

L’ultimo appuntamento è in programma domenica 4 gennaio 2026 alle ore 17.00, presso il teatro parrocchiale di Borgomeduna, con il concerto “Le dive e i mascalzoni dello swing”, un coinvolgente omaggio all’Italia musicale degli anni ’30 e ’40.

Un viaggio sonoro tra le atmosfere eleganti e leggere del Trio Lescano, di Rabagliati, del Quartetto Cetra e dei grandi direttori dell’epoca come Pippo Barzizza e Angelini, autentici pionieri dello swing italiano. Una musica trascinante, popolare e raffinata, capace di trasmettere energia e buon umore, ideale per salutare l’inizio del nuovo anno.

Sul palco un ensemble di musicisti di grande esperienza: Francesca Ziroldo (voce soprano), Francesca Catto (voce mezzosoprano), Caterina Cesca (voce contralto), Nicola Milan (fisarmonica), Matteo Sgubino (chitarra e voce), Lorenzo Marcolina (clarinetto), Mattia Magatelli (contrabbasso), Jacopo Zanette (batteria).

Il concerto conclusivo rappresenta anche l’occasione per tracciare un bilancio estremamente positivo dell’intera rassegna Quartieri in Musica, promossa dall’Amministrazione Comunale di Pordenone, dalla Vicesindaca Mara Piccin, realizzata in collaborazione con l’Associazione culturale L’Arte della Musica con la direzione artistica di Nicola Milan, compositore e musicista, che ha saputo costruire un progetto artistico coerente e di qualità, valorizzando luoghi, comunità e identità dei quartieri cittadini.

Sei concerti, sei quartieri coinvolti – Torre, Villanova, Borgo Cappuccini, Vallenoncello, Rorai Grande e Borgomeduna – e una partecipazione di pubblico attenta e numerosa hanno confermato la validità di un percorso culturale capace di mettere al centro le periferie come veri e propri motori di innovazione, relazioni e futuro.

“Siamo entusiasti di questa collaborazione con il Comune di Pordenone – dichiara Nicola Milan –. Lavorare per dare visibilità alla periferia ed arricchire culturalmente i territori è tra gli obiettivi principali dell’Associazione L’Arte della Musica e ci rende orgogliosi la grande partecipazione e il consenso ricevuto durante l’intera rassegna”.

Quartieri in Musica è un’iniziativa sostenuta dal Comune di Pordenone, inserita nel calendario ufficiale degli eventi del Natale 2025, e rappresenta un esempio concreto di come la musica possa diventare strumento di valorizzazione del territorio, crescita culturale e coesione sociale. Il concerto del 4 gennaio chiude la rassegna nel segno dell’energia e della qualità artistica, lasciando un messaggio chiaro: la periferia non è margine, ma cuore pulsante della città.