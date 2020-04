Quattro proposte di Confesercenti Udine al Comune

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

«È indispensabile che il Comune di Udine attui tutti gli strumenti per affrontare le fasi 2 e 3 della pandemia Covid-19, per dare sollievo e nuovo impulso alle attività, così provate dall’emergenza, da mettere a rischio la loro stessa sopravvivenza». A dirlo è Marco Zoratti, presidente di Confesercenti Udine, che giovedì mattina ha incontrato, insieme ai rappresentanti delle altre categorie, il sindaco Pietro Fontanini e una parte della sua Giunta.

«Usiamo bene i soldi che la Regione sta destinando ai Comuni, che copriranno il 50% delle spese sostenute – ha aggiunto –. In questa fase di così grave emergenza, ogni provvedimento non dovrà tener conto di tutti i lacci e lacciuoli che solitamente intervengono a complicarne e ritardarne l’attuazione, poiché la velocità in questa fase farà la differenza».

In considerazione delle enormi difficoltà in cui versano le aziende del commercio e dei pubblici esercizi, la Confesercenti di Udine avanza 4 proposte: azzeramento, dal mese di marzo e fino al 31 dicembre 2020, del pagamento della Cosap;

dare la possibilità di allestire nuovi spazi esterni per i negozianti e gli esercenti interessati, aumentando quelli già esistenti del 100%;

azzeramento dal mese di marzo e fino al 31 dicembre 2020 del pagamento della Tari per tutte le attività produttive;

posizionare (a spese del Comune) all’esterno dei pubblici esercizi, totem per la distribuzione di detergenti adeguati, guanti e mascherine gratuite.