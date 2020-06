Questa domenica, la Festa della Musica a Palmanova. Ventisette concerti live gratuiti per tutti i gusti

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Ventisette tra musicisti, band, cantanti e artisti, animeranno domenica 21 giugno la Piazza, i Borghi e i Bastioni di Palmanova. La Festa della Musica è vedrà esibirsi artisti rock e pop, di musica classica o jazz, folk o elettronica, teatro e musica ambient. Il primo evento è programmato all’alba sui Bastioni con un concerto di clarinetto e arpa. L’ultimo la sera alle 21.30 in Piazza Grande, un tributo musicale ai Nomadi. Il programma completo è scaricabile sul sito del Comune e sulla pagina Facebook “Comune di Palmanova”.

Undici i luoghi dove si svolgeranno i concerti: la parte più consistente del programma è prevista in Piazza Grande, tra la Loggia della Gran Guardia, i primi tratti dei borghi pedonali e le contrade che vi si affacciano. Altri eventi si svolgeranno su Bastione Garzoni, alle 5 del mattino, ammirando l’alba accompagnati dalla musica classica e moderna di Pandolfo Macuz Duo di clarinetto e arpa, e sulla lunetta napoleonica gestita dall’Associazione Amici dei Bastioni, fuori Porta Aquileia, alle 20.30, con il Trio Porteño e il loro tango jazz. La Banda cittadina di Palmanova si esibirà alle 20.30 a Jalmicco e Ararà Acoustic Trio alla stessa ora a Sottoselva.

Da segnalare un evento dedicato ai più piccoli. La Compagnia Brat e Daniele Masarotti presenteranno, sotto la Loggia della Gran Guardia in Piazza Grande, alle 16 uno spettaccolo di teatro di figura con accompagnamento di musica new age e ambient. “La principessa e la felicità”, spettacolo per famiglie e bambini a partire dai 4 anni, narra la storia di una principessa-bambina che affronta con coraggio e spensieratezza un viaggio straordinario, tra boschi, draghi e streghe, per riportare infine la felicità che il suo re-papà aveva perso.

“Sarà una Festa della Musica dal sapore diverso quest’anno. C’è bisogno e voglia di normalità e questa manifestazione giunge nel momento ideale. Palmanova sarà invasa dalla musica, per tutto il giorno. Una domenica di serenità dopo mesi difficili. Dobbiamo ringraziare anche ques’anno l’Accademia Musicale Città di Palmanova che, assieme al Comune, ha reso possibile tutto questo”, commenta il Sindaco Francesco Martines.

E aggiunge Thomas Trino, assessore comunale alle attività economiche: “Negli ampi spazi presenti in città, si potrà mantenere il giusto distanziamento sociale e nel contempo essere piacevolomente accompagnati dalle note musicali, sorseggiando un apertivo o un caffè nei molti bar cittadini o gustando le specialità locali nei ristoranti. Il 21 giugno cade di domenica, quindi i concerti live sono programmati su tutto l’arco della giornata, con maggiore concentrazione nella tarda mattinata e dalla metà del pomeriggio”.

Qui di seguito il programma completo della Festa della Musica a Palmanova, domenica 21 giugno 2020:

ore 5.00

BASTIONE GARZONI

PANDOLFO MACUZ DUO (clarinetto e arpa)

Musica classica e moderna

ore 10.30

CONTRADA CONTARINI (primo tratto)

UNSTOPPABLE CREW

Hip Hop

ore 11.45

BORGO AQUILEIA (primo tratto pedonale)

THE ROOKIES TRIO

Musica Pop

ore 11.45

BORGO UDINE (primo tratto pedonale)

BRANDY'S FUEL

Musica Blues

ore 11.45

BORGO CIVIDALE (primo tratto pedonale)

SESSANTASEI TRENTESIMI

Musica Cantautorale

ore 11.45

PIAZZA GRANDE (tra B.go Udine e C. Savorgnan)

DANNI COLLATERALI

Musica Cantautorale

ore 11.45

PIAZZA GRANDE (tra B.go Cividale e C. Donato)

ACOUSTIC BUGS

Musica moderna

ore 11.45

CONTRADA CONTARINI (primo tratto)

GS GROUP

Musica Revival

ore 16.00

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

COMPAGNIA BRAT E MASAROTTI DANIELE

Teatro di figura e Musica New Age – Ambient

ore 17.00

BORGO AQUILEIA (primo tratto pedonale)

WAY OUT

Musica Pop Rock

ore 17.00

BORGO UDINE (primo tratto pedonale)

TORNADO SON

Musica Rock

ore 17.00

BORGO CIVIDALE (primo tratto pedonale)

ACOUSTIC HARVESTERS

Musica Folk

ore 17.00

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

ALLIEVI SCUOLE DI MUSICA

LEGATURA DI VALORE

Musica Classica

ore 17.30

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

MICHELA FRANCESCHINA

FEAT. GIACOMO IACUZZO

Bossa Nova - Swing - Funky

ore 18.00

CONTRADA CONTARINI (primo tratto)

LAFRAEBASTA

Cover musicali

ore 18.00

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

CATERINA CROCI-ARMANDO PARRA RODRIGUEZ

Musica Classica

ore 18.30

BORGO AQUILEIA (primo tratto pedonale)

OMAGGIO A FABRIZIO DE ANDRÉ

Musica Cantautorale

ore 18.30

BORGO UDINE (primo tratto pedonale)

LA BANDA DI PIERO

Musica Folk

ore 18.30

BORGO CIVIDALE (primo tratto pedonale)

SCARLETT

Musica Rock’n’roll

ore 18.30

CONTRADA CONTARINI (primo tratto)

ROLLING CARPETS

Musica Pop Rock alternativa

ore 18.30

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

ARIMA

Musica Funk

ore 19.00

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

CONFUSIONE DUO ACUSTICO

Musica Pop – Cover

ore 19.30

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

STUDIODANZA DI PALMANOVA

Musica Dance

ore 20.30

JALMICCO (via Oderban - Cortile interno)

BANDA CITTADINA

Marce della tradizione bandistica

ore 20.30

SOTTOSELVA (Sala Parrocchiale)

ARARÀ ACOUSTIC TRIO

Musiche dal mondo

ore 20.30

PORTA AQUILEIA (Lunetta Napoleonica)

TRIO PORTEÑO

Tango Jazz

ore 21.30

PIAZZA GRANDE (Loggia della Gran Guardia)

SENZA CONFINE - NOMADI TRIBUTE BAND

Musica Pop italiana