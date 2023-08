Questa mattina davanti all’ospedale di Cattinara secondo incontro informativo del Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta

Il Coordinamento Salviamo il Burlo e la pineta di Cattinara terrà mercoledì 9 agosto dalle 10 alle 12, all’ingresso visitatori dell’ospedale di Cattinara accanto al capolinea degli autobus, il secondo dei tre incontri volti a informare la popolazione su cosa comporterebbe l’imminente avvio dei lavori a Cattinara per costruire la sede principale del nuovo ospedale materno-infantile (con autosilo sotterraneo, due strade laterali e rotatoria d’accesso) e su quale sarebbe poi il destino dell’odierno comprensorio ospedaliero di via dell’Istria. Il primo dei tre appuntamenti ha avuto luogo lunedì 7 agosto dalle 10 alle 12 all’ingresso del Burlo (https://www.facebook.com/pineta.burlo/videos/995542168248274), mentre il terzo si terrà venerdì 11 agosto dalle 18 alle 20 in via delle Torri. Intanto gli attivisti del Coordinamento stanno continuando a distribuire un volantino in varie parti della città per sensibilizzare la popolazione sul tema e invitarla ai presidi.

Il Coordinamento chiede di:

– bloccare l’abbattimento degli alberi della pineta e del parcheggio dipendenti ASUGI;

– anticipare la ristrutturazione delle due torri;

– ridiscutere il progetto di trasferimento del Burlo insieme a tutti i portatori di interesse, inclusi sanitari, residenti e associazioni ambientaliste.