Questo pomeriggio manifestazione antirazzista a Udine

Con una nota il Consigliere regionale di Open Fvg aderisce alla manifestazione dei giovani di Black Lives Matter Friuli che si terrà questo pomeriggio in pzza XX Settembre a Udine alle 15.00. Scrive l'ex sindaco di Udine Furio Honsell: "Un grazie agli organizzatori della manifestazione Black Lives Matter Friuli che hanno messo il nome della nostra città di Udine sulla carta geografica della lotta per la giustizia e i diritti civili nel mondo. Non solamente negli Stati Uniti ma anche in Italia il razzismo è presente: va contrastato il contagio di questa tremenda malattia dello spirito." "Purtroppo non potrò essere presente fisicamente in piazza perché impegnato nei lavori del Consiglio Regionale a Trieste. Sarò presente invece nello spirito e a quell'ora piegherò il ginocchio anch'io in rispetto e in ricordo di tutte le vittime del razzismo."