“Qui/altrove. Migrazioni d’oggi in Friuli”, la nuova mostra del museo Etnografico

Una nuova mostra per affrontare il tema delle migrazioni e di come il Friuli sia stato teatro di questo fenomeno nel corso dei secoli. Sabato 31 maggio 2025, alle ore 17:00, inaugurerà l’esposizione QUI/ALTROVE. Migrazioni d’oggi in Friuli, allestita presso il Museo Etnografico del Friuli di Udine.

“’Il progetto QUI/ALTROVE. Migrazioni d’oggi in Friuli’ nasce dall’esigenza di raccontare il nostro tempo, senza mai perdere di vista le radici che affondano nella storia del nostro territorio. Il tema delle migrazioni, che da sempre segna profondamente il Friuli Venezia Giulia, continua ancora oggi a porre interrogativi, chiamando in causa ciascuno di noi: cittadini, comunità, istituzioni”, commenta l’Assessore alla cultura Federico Pirone. “Questa mostra offre una narrazione concreta e viva di un fenomeno spesso affrontato in termini astratti o distanti, come le migrazioni. Prendono forma le voci, i volti e le storie reali di chi parte e di chi arriva, restituendo la complessità di scelte personali e collettive, di percorsi di cambiamento e di costruzione di nuove identità. Grazie al prezioso lavoro dei curatori, il museo diventa spazio aperto, che dialoga con la città e con il territorio, per trasformarsi ancora una volta in un luogo di incontro, confronto e ascolto. Un luogo dove affrontare con responsabilità e consapevolezza un tema quanto mai attuale e urgente”.

“QUI/ALTROVE. Migrazioni d’oggi in Friuli” è un progetto di ricerca storico-etnografica finalizzato all’indagine dei processi migratori, quanto mai attuali e discussi, ma poco conosciuti. Nelle geografie globali definite dal migrare, il Friuli è allo stesso tempo terra di approdo e terra di partenza. Migliaia di reti transnazionali si dipanano da QUI/ALTROVE per arrivare al QUI/ALTROVE e, da lì, ripartono per altri luoghi ancora. La tecnologia, poi, ridefinisce la lunghezza, la densità e la profondità del tempo/spazio e dei vissuti di chi parte. Il Museo Etnografico del Friuli propone quindi uno studio, diacronico e sincronico, su questi aspetti proponendosi di attuare una ricerca finalizzata alla comprensione delle dinamiche che il migrare definisce all’interno delle comunità dei “partiti”.

La mostra parte dalle testimonianze video di testimoni “partiti” e “arrivati”, protagonisti delle interviste in cui hanno raccontato la loro esperienza di migranti, permettendo di conoscere più da vicino il tema delle migrazioni. L’allestimento espositivo propone inoltre testi di sala e infografiche che dettagliano l’evoluzione del fenomeno migratorio in Italia e in Friuli Venezia Giulia. È presente in mostra anche una sezione relativa a due vicende di migrazione nel secolo scorso, a testimonianza di un fenomeno radicato nella storia della Regione, da cui non si può prescindere per qualsiasi riflessione attuale.

Il progetto QUI/ALTROVE. Migrazioni d’oggi in Friuli è a cura dello staff del Museo Etnografico del Friuli, Civici Musei di Udine, ed è stato realizzato grazie al sostegno della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Ente Friuli nel Mondo, CSER – Centro Studi Emigrazione di Roma, Time for Africa, Unione emigranti sloveni del Friuli Venezia Giulia /Zveza slovenskih izseljencev Furlanije Julijske Krajine – Slvenci po svetu, e il dipartimento di lingue, letterature, comunicazione, formazione e società dell’ Università degli Studi di Udine. Condividono l’interesse verso il tema affrontato l’Istituto Italiano di Cultura di Sofia, Bulgaria, il Museo Etnografico di Transilvania /The Transylvanian Museum of Ethnography e la Società Italiana per la Museografia e Beni Demo-etno-antropologici – SIMBDEA.