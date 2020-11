Raccolta di plasma iperimmune da pazienti guariti dal Covid-19, Liguori (Cittadini): “Qual è la situazione in Regione?”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Un trattamento sperimentale che potrebbe risultare utile alla cura dei pazienti con infezione da Covid-19. L’utilizzo del plasma dei guariti è il tema centrale dell’interrogazione presentata pochi giorni fa dalla consigliera Simona Liguori (Cittadini). “Chiediamo alla Giunta regionale di aggiornare la cittadinanza sulla situazione in Fvg – spiega -. Quante sono le sacche di plasma donate da pazienti Covid-19 dopo la guarigione e conservate presso il Centro unico regionale per la produzione degli emocomponenti (Curpe)? Inoltre, la nostra Regione ha preso parte allo studio nazionale “Tsunami”, utile a fornire informazioni sulla sicurezza di questa terapia?”.

Da marzo scorso si discute della sua efficacia. “Tanto che a metà maggio è stato appunto autorizzato dal Comitato etico dell’INMI Spallanzani uno studio, che attualmente coinvolge decine di centri clinici e trasfusionali in Italia, per valutare l’efficacia e il ruolo del plasma ottenuto da pazienti convalescenti dal Covid” aggiunge Liguori.

E la questione del trattamento al plasma iperimmune era già stata oggetto di un intervento in Aula dell’assessore Riccardi che aveva fatto sapere “che la Banca Unica Regionale dedicata alla lavorazione e alla conservazione dei prodotti del sangue è sede presso la quale i dipartimenti immunotrasfusionali della Regione inviano il plasma dei donatori” e che “le strutture trasfusionali regionali avevano già assunto idonee iniziative per garantire che il plasma presuntivamente contenente anticorpi neutralizzati anti Sars Cov2 venga lavorato e conservato presso il Curpe”. Queste indicazioni hanno spinto la consigliera a chiedere un aggiornamento: “A che punto ci troviamo oggi? Questa terapia potrebbe effettivamente essere sperimentata in Regione?”.