Raccolte centinaia di firme contro il parco eolico nelle Valli del Natisone

Riceviamo dal Comitato “Amici del torrente Alberone” e volentieri pubblichiamo:

Da circa due settimane, il Comitato “Proteggiamo il Craguenza / Zašĉitimo Kraguojnco” ha avviato una petizione per fermare il progetto del parco eolico “Pulfar”, proposto da Ponente Green Power s.r.l. sul Monte Craguenza, nel comune di Pulfero. In breve tempo, sono state già raccolte centinaia di firme provenienti da tutta la regione.

Il progetto prevede l’installazione di quattro grandi aerogeneratori, alti complessivamente 200 metri, che sarebbero visibili anche da Trieste. Ogni pala eolica avrebbe un’altezza di quasi 17 volte quella della grande croce di Castelmonte, e circa 14 km di cavi interrati sarebbero necessari per il trasporto dell’energia fino a valle.

Come Comitato “Amici del torrente Alberone”, ci opponiamo fermamente a questo progetto, poiché il parco eolico sconvolgerebbe il paesaggio delle Valli del Natisone, danneggerebbe l’ambiente e la biodiversità, e sono state progettate senza coinvolgere le comunità locali né basarsi su dati affidabili. Inoltre, riteniamo che il sito non sia adatto alla produzione di energia eolica, e che esistano soluzioni alternative più sostenibili e meno invasive.

Il Comitato in difesa del torrente Alberone tiene a precisare che si dissocia da qualsiasi partito politico o affiliazione, poiché la tutela dell’ambiente e del Craguenza è un impegno universale e apartitico. Come Comitato sostiene la raccolta firme per fermare il progetto del parco eolico e chiede la tutela dei prati del Craguenza e dello Joanaz.

Si invitano tutti i cittadini interessati a inviare le proprie osservazioni relative al progetto entro e non oltre il 6 agosto 2025, tramite posta raccomandata con ricevuta di ritorno, e-mail o PEC, all’indirizzo:

Regione Friuli Venezia Giulia

Direzione Centrale Difesa dell’Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile

Servizio Valutazioni Ambientali

Via Carducci, 6 – 34133 Trieste (TS)

Mail: valutazioneambiente@regione.fvg.it

PEC: ambiente@certregione.fvg.it

Tutta la documentazione del progetto “Pulfar” è consultabile al seguente link: https://lexview-int.regione.fvg.it/serviziovia/dettaglio.asp?IDDOM=37167&SubFolder=G:\ServizioVIA\scr2052\documentazione%20proponente#sel

Ricordiamo che tutti i cittadini maggiorenni e residenti in Friuli Venezia Giulia, se lo desiderano, possono firmare e sostenere questa causa.

Le firme della petizione del Comitato in difesa del Craguenza possono essere raccolte presso numerosi punti, in costante aggiornamento, tra cui:

Udine: Comitato Umanità Attiva (Via del Bon 149), Lavasecco Maria di Venuti Stefania (Via Martignacco 207), La Cebi – Centro Ecobiologico (Via Francesco di Toppo 5)

Cividale del Friuli: Novi Matajur (Via Adelaide Ristori 28), La Libreria (Via Alessandro Manzoni 3), Trattoria Al Liron (Via Fornalis 189), Studio Medico Pelizzo (Piazza XX Settembre 5), Da Laura di Dreossi Silvia (Via Alessandro Manzoni 5), Libreria Ubik Cartoleria G. Muner (Piazza Paolo Diacono 17), Il Verde Piccoli Animali di Cattarossi Patrizia (Piazzetta Zorutti 3), Kmeĉka Zveza – Associazione Agricoltori (Via Alessandro Manzoni 31), Bar Basta Poco (Via Borgo di Ponte 16)

Torreano: Locanda Da Menia (Via delle Cave 24)

San Pietro al Natisone: Salone Onde (Via Alpe Adria 105), Farmacia Strazzolini (Via Alpe Adria 77), Caffè Enoteca Ai Trevi (Via Alpe Adria 118), Paradiso dei Golosi (Via Francesco Musoni 3), Al Most Ristorante Bar (Via Zona Industriale 62), Edicola e Cartoleria di Domenis Patrizia (Via Alpe Adria 31), Museo SMO – Istituto per la Cultura Slovena (Via Alpe Adria 73), Officina Autodorgnach (Frazione Ponte San Quirino 5)

San Leonardo: Farmacia D’Alessandro (Via Scrutto 118), Bar Trattoria Da Walter (Frazione Altana 26), Edicola e Tabacchi di Sittaro Raffaello (Via Scrutto 20)

Pulfero: Pizzeria Da Luciano (Via Loch 41), Albergo Trattoria Alla Trota (Via Specognis 10), Salone Intrecci di Saccu’ Monica (Via Roma 82)

Prepotto: Osteria Mezzomonte (Località Mezzomonte 62), L’Osteria… Delizie e Curiosità (Località Castelmonte 11, Strada provinciale 31)

Savogna: Bar Crisnaro (Via Kennedy 21)

Inoltre, si segnala che esiste una seconda petizione, con un testo di 7 pagine, avviata da Luca Scantamburlo, che oltre alla tutela del Monte Craguenza propone l’installazione di pale eoliche nel mare della nostra regione.

Sia il Comitato “Proteggiamo il Craguenza / Zašĉitimo Kraguojnco” che il Comitato “Amici del torrente Alberone” invitano i cittadini a leggere attentamente il testo della petizione che si sta firmando, per evitare eventuali fraintendimenti e firmare con consapevolezza.

Ringraziamo per il sostegno e la collaborazione!

Per ulteriori informazioni:

Il Comitato “Amici del torrente Alberone”