Raccolti 17mila euro per i familiari del 41enne morto a causa della puntura di un insetto. Donazioni ancora possibili

“È venuto a mancare Damiano Iob: caro amico, compagno di Tatiana, padre di Edoardo e uomo di grandi valori. Lascia un vuoto enorme in tutti noi, specialmente ai suoi cari”. Si firmano “Le Amiche” le organizzatrici della raccolta fondi sulla piattaforma GoFundMe dopo la scomparsa del 41enne di Tarcento, in provincia di Udine, lo scorso 22 giugno a causa della puntura di un insetto. “Questa raccolta – scrivono – è stata creata a sostegno della compagna Tatiana e del bimbo Edoardo con le seguenti motivazioni: sostentamento delle spese quotidiane, sostentamento delle spese scolastiche del bambino, termine dei lavori ingenti di manutenzione dell’abitazione in cui risiedono Tatiana ed Edoardo”. “Le principali entrate – proseguono – erano legate all’attività imprenditoriale di Damiano, mentre Tatiana si sta concentrando sul percorso di studi universitari intrapreso ed è in procinto di laurearsi in Scienze dell’Educazione, titolo di studio a cui Damiano teneva e ambiva particolarmente per il futuro lavorativo di Tatiana”. La raccolta fondi ha avuto 250 donazioni ed è arrivata a 17mila euro. È raggiungibile al link https://gf.me/v/c/4srp/in-memoria-di-damiano-iob