Raccontare la guerra nell’età dei conflitti globali. tavola rotonda venerdì 24 ottobre a Udine palazzo Toppo Wassermann

Venerdì prossimo 24 ottobre a Udine palazzo Toppo Wassermann in via Gemona avrà luogo una Tavola Rotonda che si pone come modo per riflettere su uno dei temi più scottanti di questo periodo storico, quale la corretta informazione e la propaganda.

I relatori:

Renato D’Argenio, giornalista membro del Consiglio nazionale dell’Ordine dei Giornalisti e Responsabile unico anticorruzione e trasparenza

Paolo Pascolo, Professore Ordinario (i.q.) dell’Università degli studi di Udine e Referente d’Ateneo con i Corpi dello Stato

Michele Cristoforo Ladislao, Generale C.A. dei Carabinieri, con il tema della sicurezza dei corrispondenti di guerra

Ugo De Vita, scrittore e attore al quale sono stati riconosciuti diversi premi e attestazioni per il suo impegno civile, tratterà il tema della manipolazione dell’informazione

Le argomentazioni saranno coordinate dal Prof. Andrea Zannini, Università degli studi di Udine.

A sottolineare le parole dei relatori, alcune tavole dedicate ad Andrea Rocchelli, giornalista messo a tacere con un colpo di mortaio il 24 maggio 2014, espliciteranno il concetto di libertà di stampa.

Con opere di arte figurativa dall’intenso titolo “Metamorfosi”, Giovanni Cavazzon denuncia che nella realtà da lui percepita non sono stati divini o magici gli interventi che hanno generato la trasformazione; gli interventi sono stati umani. Dunque siamo noi a trasformare un balocco in un detrito, ad annullare l’altro, la vita.

L’incontro è una occasione di partecipazione civile. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti