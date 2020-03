Racconti dalla Siria: La vacca e il cane, alias la Russia e la Turchia

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Non so ma a volte ci si imbatte in alcune situazioni buffe che ci fanno partire la fantasia e immaginare

similitudini tra ciò a cui si assiste e ciò che succede attorno a noi.

L’altro giorno stavo rientrando in NES (North East Syria) e attraversando l’immensa campagna che in

questa stagione si sta colorando del verde del grano che sta lentamente crescendo. Da queste parti gli

animali sono generalmente e relativamente liberi di scorrazzare attraverso i campi e ognuno di loro di

attendere al proprio compito; le pecore a starsene in branco e brucare tutto quanto commestibile, le

mucche a godere di una maggiore libertà ma sempre alla ricerca di qualche prelibatezza stagionale e i

cani a controllare, anche ricorrendo a maniere forti, che sia le une che le altre non si allontanino troppo

da dove devono stare. In parole povere, pur essendo i ruoli distinti e complementari (mucche e pecore

devono mangiare per produrre e i cani garantire la loro incolumità e dunque la loro produttività), a

volte per questioni di necessità, i loro rapporti possono diventare poco amichevoli.

Sta di fatto che un cane se ne stava sdraiato sulla schiena e a zampe allargate tanto da sembrare morto,

mentre la mucca in piedi sulle quattro zampe, lo leccava per benino con evidente somma soddisfazione

di entrambe le parti, su tutta la pancia. Poi, ad un certo punto, il cane si è rialzato e se ne è andato da

un’altra parte lasciando la mucca perplessa sul posto.

Ecco, che cacchio c’entra, si chiederà qualcuno; è chiaro che tutto è estremamente soggettivo ed

ognuno interpreta le cose a modo suo, ma a me è venuto in mente quanto sta succedendo da queste

parti. Russia e Turchia hanno interessi complementari in senso generale; condividono affari di cui

entrambe le parti godono. Vedi per esempio il commercio del gas russo che attraverso i nuovi accordi e

gasdotti, facilitano l’entrata della risorsa russa in Europa e consentono alla Turchia di diventare un

importante hub con i relativi interessi in termini di fornitura e di gabelle da ricevere per consentirne il

transito attraverso il suo territorio.

Dal punto di vita del commercio delle armi, come si sa, la Russia ha recentemente venduto un sistema di

difesa antiaereo, S 400 alla Turchia e non è escluso che lo scambio possa continuare in futuro, visto che

gli Usa hanno deciso di congelare la vendita degli F 35 che Ankara aveva già ordinato costringendo

probabilmente i turchi a rivolgersi di nuovo a Mosca per rinnovare il proprio arsenale dell’aviazione

militare.

Dal punto di vista del commercio più in generale, tra le parti ci sono scambi importanti nel settore

agricolo (migliaia di tonnellate solo di pomodori rischiano di marcire al confine a causa del temporaneo

blocco russo delle importazioni turche), nel turismo, nel tessile e in altri settori. Dunque le relazioni sono

sostenute più da motivi strettamente economici e strategici piuttosto che da simpatie reciproche che

storicamente non ci sono mai state.

Insomma, un po’ come tra cane, pecore (gli antenati dei cani le pecore se le sbranavano) e soprattutto le

mucche che fino a quando la situazione lo consente traggono beneficio da singoli momenti ma quando il

momento lo richiede, si riprendono le relazioni che natura ha stabilito; il cane comincia ad abbaiare alla

mucca e se necessario la morde pur di riportarla ai suoi doveri. Da parte sua, se alla mucca girano le

scatole, si ribella e reagisce dall’alto della sua dimensione e forza nei confronti del cane che rischia

parecchio se si avvicina troppo alla vacca.

E’ più o meno quanto succede in Siria, dove interessi specifici e interferenze regionali da parte di diversi

attori, fanno si’ che nella zona di Idlib si sia arrivati tra le due parti, Russia e Turchia (e ovviamente la

Siria), ai ferri corti e se il cane morde la mucca, rischia di essere a sua volta incornato dalla stessa,

mentre la stessa mucca deve stare attenta all’agilità e all’istinto del cane. Se una vera rissa dovesse

partire, sarebbero guai grossi per entrambi e soprattutto per chi dovesse trovarsi nel raggio di azione dei

due animali. Allo stesso tempo le pecore libere dalla supervisione dei cani impegnati a litigare con le

mucche, si sparpaglierebbero rischiando di perdersi e finire male. Sarebbero senza dubbio loro a subire i

maggiori danni derivati dalle contese tra gli animali più grossi.

Certo, se nei paraggi ci fossero dei pastori in grado di farsi sentire e riportare alla ragione i contendenti,

stabilire quali sono i diritti e i doveri di tutti, che la mucca non può andarsene in giro per i fatti suoi e

pascolare nei terreni altrui, che il cane ha le sue ragioni per morderla e riportarla dove le spetta e non

oltre, che il cane se litiga con la mucca perde per strada le sue pecore; ecco se almeno si potesse contare

su un ruolo attivo da parte di qualche soggetto del genere, la cosa potrebbe essere riportata all’interno

di un minimo di saggezza. Ma qui gli eventuali arbitri della disputa sono condizionati da coloro che

hanno a loro volta interessi specifici da intascare e il loro giudizio non può reputarsi imparziale. Si tratta

di stabilire se il cane seguendo non solo il proprio istinto ma anche nel rispetto del suo ruolo ha o meno

ragione di andare a mordere la vacca che magari aveva invaso un territorio in cui non avrebbe dovuto o

potuto infilarsi mentre il cane stava non solo facendo quanto il suo istinto di animale gli suggeriva, ma

anche difendendo i giusti interessi del contadino che magari quel terreno lo stava coltivando e non

poteva permettere alla mucca di farsi i propri interessi e distruggere l’eventuale raccolto.

Ma come detto il pastori latitano, forse sono impegnati in discussioni sul tempo che farà o su chissà

quali futili discorsi, mentre cane e vacca litigano e le pecore si stanno disperdendo senza sapere con

esattezza dove andare con il rischio di finire nel fitto del bosco dove la notte si fa buia e pericolosa,

mentre si sente già l’ululato del lupo che conosce bene l’odore del sangue e del profitto che da questa

situazione può derivargli; aspetta solo che il gregge gli arrivi alla portata.

Docbrino