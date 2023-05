Racconti industriali 2023: Visita al parco “naturale” delle discariche industriali di Torviscosa

Secondo appuntamento per i Racconti industriali di Torviscosa: domenica 21 maggio la pro loco organizza una camminata nei boschi che si sono sviluppati sopra le discariche industriali della SNIA Caffaro. L’area interessata si trova a sud dell’abitato di Torviscosa, a est dei Casali di Sopra, ed è inserita nel SIN (Sito di Interesse Nazionale ai fini di bonifica) “Caffaro di Torviscosa”. Dai primi anni Sessanta al 2006 è stata utilizzata dalle aziende che si sono succedute a Torviscosa come deposito di rifiuti industriali e residui di produzione. In quest’area sono stati interrati, in particolare: ceneri di carbone, ma anche i residui dei rifiuti tossico-nocivi bruciati nella centrale termoelettrica, rifiuti provenienti dalle produzioni del caprolattame, materiali provenienti dai dragaggi della darsena interna allo stabilimento, a sua volta utilizzata per gli scarichi dell’impianto cloro-soda contenenti mercurio. Esistenza, collocazione e natura di queste discariche (29 in tutto) sono rimaste sconosciute fino al 1998 quando una ricerca nell’archivio comunale di Torviscosa condotta da Mareno Settimo ha consentito di individuare con esattezza la qualità, la quantità e l’ubicazione delle aree utilizzate come discarica: ennesima dimostrazione di quanto gli archivi siano fondamentali per la storia dei territori e dell’importanza, pertanto, di renderli accessibili. Il conferimento di rifiuti industriali in questa area di Torviscosa si è interrotto nel 2006 e da allora la natura si è “riappropriata” del territorio, che oggi appare come un vero e proprio bosco naturale dove vivono cinghiali e caprioli. Ma, dal momento che è ricompreso nel SIN da bonificare, presto questo bosco sarà divelto e il terreno sarà ricoperto da pannelli fotovoltaici. Il “trekking industriale” di domenica prossima è quindi un’occasione per visitarlo prima della “bonifica”. L’appuntamento è alle ore10.00 davanti al CID di Torviscosa per chi è automunito, oppure alle 10.20 nei pressi dell’idrovora Belvat per chi si muove in bicicletta. Dall’idrovora la visita proseguirà a piedi. Si raccomanda abbigliamento comodo e scarpe adeguate.