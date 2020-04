Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

In questo periodo di emergenza sanitaria le attività culturali, non potendo essere condivise con le consuete modalità, vengono perlopiù diffuse attraverso le risorse digitali. L’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione, come altri enti, non ha interrotto la sua offerta formativa e ha continuato a divulgare sui social materiali di carattere storico, approfondimenti e riflessioni su tematiche legate alla Seconda guerra mondiale, alla Resistenza, alla storia del Novecento. Abbiamo orientato la nostra comunicazione sui canali digitali, senza allentare l’entusiasmo e continuando a preservare la qualità scientifica delle nostre proposte. In situazioni particolari come quella che stiamo vivendo è fondamentale non sospendere il lavoro di studio, di analisi e di progettazione, nei limiti dei mezzi disponibili. È necessario proseguire anche con la condivisione dei risultati delle nostre ricerche per farli conoscere oltre la cerchia degli storici e degli archivisti. Lo faremo in modo particolare per accogliere il 75° anniversario della Liberazione con 10 interventi di storici inseriti nel progetto “Raccontiamo la Resistenza in Friuli da casa a casa” e che verranno trasmessi nella pagina Facebook “Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione”, nel nostro canale YouTube IFSML Udine e nella pagina #RaccontiamolaResistenza della Rete degli Istituti di Storia della Resistenza curata dall’Istituto Nazionale Ferruccio Parri di Milano. I video della durata di 10-15 minuti per causa di forza maggiore sono stati realizzati artigianalmente ma il risultato complessivo è andato ben oltre le aspettative. Ringraziamo gli storici, collaboratori dell’Ifsml, che hanno accolto il nostro invito e hanno partecipato con il loro contributo permettendoci di realizzare, senza nessuna pretesa di esaustività, una serie di brevi filmati sulla Storia della Resistenza friulana. Siamo ben consapevoli che non siamo riusciti a trattare tutti gli argomenti che avrebbero meritato un approfondimento, ma siamo comunque contenti di aver avviato un modo di comunicare la storia per noi inedito.

Vi diamo, quindi, appuntamento, senza svelarvi tutto ora, sui nostri canali social nel mese aprile alle ore 16.00 di mercoledì 8, giovedì 9, sabato 11, lunedì 13, mercoledì 15, venerdì 17, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, sabato 25.

La Segreteria

Istituto Friulano Storia Movimento Liberazione