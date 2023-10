Radio Spazio compie 30 anni e festeggia con una giornata intera di programmazione speciale

Lunedì 30 ottobre – dalle 7 alle 22 – una diretta “non stop” che vedrà alternarsi alla conduzione tanti giornalisti e collaboratori che ospiteranno vecchie voci dell’emittente, rappresentanti delle istituzioni e del mondo politico, ecclesiale, di quello culturale e musicale. Nella stessa giornata andrà anche online il nuovo sito internet dell’emittente. È un traguardo significativo quello che Radio Spazio – la voce del Friuli – taglierà lunedì 30 ottobre: l’emittente dell’Arcidiocesi di Udine compie infatti ben 30 anni di vita. Correva l’anno 1993 quando, ad ottobre, le prime trasmissioni andavano in onda, dando inizio così a un’avventura entusiasmante nata «con lo scopo – spiega il suo primo direttore, mons. Duilio Corgnali – di dar voce, anche attraverso una radio, alla Chiesa friulana e alla sua gente». «Pian piano abbiamo maturato quell’esperienza che alcuni di noi, me compreso – sottolinea Corgnali –, avevano avuto modo di sperimentare in altre emittenti, con la consapevolezza di avere a disposizione un prezioso mezzo a servizio del Vangelo e vicino alla gente. Una sorta di miracolo reso possibile da un gruppo di volontari laici, allora guidati da una validissima collaboratrice, Grazia Fuccaro, che svolgeva il compito di direttrice dei programmi. E poi abbiamo potuto contare su tanti amici, anche tra gli industriali, che hanno scommesso e creduto nel valore della radio, sostenendola».