Ragazzo annegato nel fiume Meduna nel luglio scorso, dopo 5 mesi arriva la verità su soccorsi

Se quanto comunicato oggi dal consigliere regionale Walter Zalukar venisse confermato anche da opportuna indagine della Procura saremmo dinnanzi ad un bruttissimo caso di malasanità. Così racconta quanto emerso da una sua personale indagine Zalukar che va ricordato è medico ed è stato in passato responsabile del 118. " Lo scorso 14 luglio a Pordenone un ragazzo si tuffò nel fiume Meduna, non riemerse, dopo alcuni minuti di ricerche fu ritrovato e portato a riva, i presenti cominciarono la rianimazione in attesa dei soccorsi. Che arrivarono, ma ci vollero quasi venti minuti. Il quattordicenne non riuscì a riprendersi e nonostante le cure intensive spirò una settimana dopo. Ci fu vasta eco sula stampa e molti si chiesero perché l’autoambulanza ci mise tanto tempo, visto che l’ospedale da dove partivano i mezzi di soccorso era distante 5 chilometri. Allora presentai un’interrogazione alla Giunta ed essendo abituato ai tempi che ci mette l’assessore per rispondere, quando risponde, mi rivolsi anche alla Centrale di Palmanova per esaminare la documentazione dell’intervento. Questi i risultati: la richiesta di soccorso è arrivata al 112 alle ore 16.48, l’autoambulanza (seguita dall’automedica) è stata attivata alle 17.00, è partita immediatamente, è arrivata sul target alle 17.06. Quindi 12 minuti per partire, 6 minuti per arrivare. Cos’è successo in Centrale operativa per ritardare di tanti minuti un intervento di emergenza? Che fosse un’emergenza lo si poteva intuire fin dall’inizio, queste le prime parole al 112 di chi chiedeva aiuto: “Siamo al fiume Meduna, a Borgo Meduna, un nostro amico si è tuffato in acqua e non l’ho più visto riemergere, siamo a Borgo Meduna al fiume, serve pompieri, ambulanza….” Nel luglio scorso rivolgendomi alla Giunta sottolineai l’importanza di una verifica per individuare eventuali errori di sistema e poterli correggere, perché in queste situazioni è in gioco la vita delle persone, che non può essere lasciata al caso. Ora non mi resta che fare un’altra interrogazione, non più se e cosa è successo, ma il perché di tanto ritardo. Quando lavoravo al 118 per un allarme del genere il soccorso scattava immediatamente e i tempi tra chiamata e partenza si contavano non in minuti ma in secondi".

Ovviamente non si può non considerare che dopo i tanti allarmi sul funzionamento precario del numero unico 112 le responsabilità non possono ricadere sugli operatori ma sulla catena di comando che non li ha messi, si presume dai fatti, nelle condizioni di operare con la necessaria rapidità. Non sappiamo se la Procura di Pordenone aprirà una indagine, sarebbe ovviamente opportuno, ma in gni caso anche questo episodio si aggiunge come ulterire tassello negativo alla gestione della sanità del Fvg, sarebbe bene che il presidente della regione Fedriga, anzchè farsi chiamare governatore nelle sue comparsate mediatiche governi sul serio da residente e metta mano al sistema sanitario regionale sollevando o almeno affiancando personalmente chi non è oggi palesemente in grado di gestire una situazione che è rischiosa in tempi "normali" figuriamoci nel corso di una epidemia pandemica.

