Rai: Serracchiani, per Lega è ok solo chi s’inchina “Riaffermare vero principio di pluralità”

"Per la Lega va bene solo la Rai degli spot a Salvini, di certi Tg nazionali e regionali 'sovranisti', dell'informazione fatta rilanciando le dirette Facebook del 'capitano del Papeete'. Quando poi perdono un grammo di privilegi vanno fuori di testa. Conte forse è un po' uscito dall'ingessatura istituzionale, ma stavolta alle menzogne era giusto rispondere". Lo afferma la deputata dem Debora Serracchiani, intervenendo nel dibattito sugli spazi riservati a Governo e partiti nei programmi della tv pubblica.

"Non ricordo lamentele - continua la parlamentare - quando Salvini era il politico più presente in tv, primo al Tg2, Tg3, Sky e La7, e non ho notizia di presidenti delle Regioni governate dalla Lega che mandano lettere alla Commissione di vigilanza per il poco spazio riservato loro. Anzi, ancora adesso appare un preoccupante squilibrio".

Per Serracchiani "si tratta di riaffermare un vero e praticato principio di pluralità che con la Lega è mal tollerato, e di ribadire a qualunque livello che il servizio pubblico deve essere anche una tribuna aperta al confronto delle opinioni".