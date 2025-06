Reati ai danni delle fasce deboli: incontro informativo a Tolmezzo per prevenire le truffe

Il Comune di Tolmezzo, in collaborazione con l’Arma dei Carabinieri, organizza un incontro pubblico dedicato alla prevenzione dei reati ai danni delle fasce più vulnerabili della popolazione.

L’incontro si terrà giovedì 19 giugno alle 18.00 nella sala conferenze di Palazzo Frisacco, in via Renato Del Din n.7 al piano terra.

Durante la serata verranno affrontati vari argomenti di attualità fra i quali:

– truffe legate alla vendita porta a porta

– frodi informatiche e truffe online

– uso sicuro di internet

– casi di falsi funzionari (Enel, Telecom, ecc.)

– contratti e vendite telefoniche non richieste

L’iniziativa ha lo scopo di informare e sensibilizzare la cittadinanza, in particolare le persone anziane, sui comportamenti da adottare per evitare di cadere vittima di raggiri e truffe sempre più sofisticate.

La partecipazione è libera e aperta a tutti gli interessati.

Info su: www.comune.tolmezzo.ud.it