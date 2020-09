Recovery fund: Shaurli, prima di lamentarsi Fedriga cominci a occuparsene “Con lamenti non si va da nessuna parte”

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

“La prima parola che Fedriga pronuncia a proposito delle fondamentali risorse Europee del Recovery fund è l’ennesimo lamento contro il Governo: così non si va da nessuna parte”. Lo afferma il segretario regionale Pd Fvg Cristiano Shaurli, replicando al presidente del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga che oggi a Trieste ha detto che "il recovery fund deve essere utilizzato insieme ai territori”.

“Prima di iniziare la solita e noiosa liturgia 'piagnona' Fedriga almeno inizi ad occuparsi del Recovery fund e – indica Shaurli - faccia lui per primo quello che chiede ad altri: metta la comunità regionale nelle condizioni di 'decidere tutti insieme', di discutere, magari di mettere in campo qualche idea per ottenere i risultati più utili al Friuli Venezia Giulia, ai suoi cittadini e al suo sistema economico. Il Pd sta già lavorando su questa nuova prospettiva che per fortuna ci dà l’Europa e - puntualizza - ha già consegnato in questi mesi decine di proposte a questa maggioranza"

Il segretario dem chiede infine che "il presidente della Regione si sbrighi e inizi finalmente a lavorare sulla visione e sui progetti strategici che servono al nostro territorio perché il tempo scorre ed è in gioco il futuro del Friuli Venezia Giulia. Non vorremmo che, invece dei progetti, a Roma arrivassero solo i lamenti perché - conclude - con i lamenti non si mangia”.