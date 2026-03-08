Referendum 2026 – Incontro pubblico a Tolmezzo: “Riforma Nordio, è giusto dire NO”

Il Partito Democratico di Tolmezzo promuove un incontro pubblico dedicato al referendum sulla riforma della giustizia su cui i cittadini saranno chiamati a votare il 22 e 23 marzo 2026. L’appuntamento, dal titolo “Riforma Nordio: è giusto dire NO”, si terrà giovedì 12 marzo alle ore 18.00 presso l’Albergo Roma (sala conferenze, secondo piano) in Piazza XX Settembre a Tolmezzo.

L’iniziativa vuole offrire un momento di approfondimento e confronto sui contenuti della riforma e sulle ragioni del voto contrario in vista del referendum previsto domenica 22 e lunedì 23 marzo.

All’incontro interverranno l’ex magistrato Luigi Leghissa, che analizzerà e spiegherà nel merito i contenuti della riforma, e il segretario provinciale del Pd Luca Braidotti. L’incontro sarà introdotto e moderato da Marco Craighero, segretario del Partito Democratico di Tolmezzo e membro della segreteria regionale del PD Friuli Venezia Giulia.

L’iniziativa è aperta alla cittadinanza e intende contribuire a una discussione informata su una riforma che incide profondamente sull’equilibrio della giustizia nel nostro Paese, ritenendo fondamentale che i cittadini possano conoscere nel merito i contenuti della riforma prima di esprimersi alle urne.