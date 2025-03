Referendum 8 e 9 giugno, 5 SI’ per i diritti e la dignità del lavoro

L’8 e il 9 giugno 2025 si voterà in tutta Italia per i 5 referendum su lavoro, diritti, dignità e cittadinanza proposti dalla CGIL

Per abrogare le leggi che hanno:

Esteso la precarietà e lo sfruttamento

Favorito l’aumento delle morti sul lavoro

Ampliato la possibilità di licenziare

Tolto dignità alle lavoratrici e ai lavoratori

Per affermare il diritto alla cittadinanza dei migranti che vivono e lavorano in Italia

VOTA SÌ PER:

Reintegro nel posto di lavoro. Abrogare le norme Renzi (PD) che negano il reintegro anche in caso di licenziamento illegittimo. Coinvolge 3,5 milioni di lavoratrici e lavoratori

Tutele per i piccoli luoghi di lavoro. Aumentare le tutele per chi lavora in imprese con meno di 16 dipendenti. Coinvolge 3,7 milioni di lavoratrici e lavoratori

Contrasto alla precarietà- Limitare l’abuso dei contratti a termine. Coinvolge 3 milioni di addetti/e.

Sicurezza sul lavoro. Estendere la responsabilità economica all’impresa appaltante in caso di infortunio.

Diritto alla cittadinanza. Dimezzare da 10 a 5 gli anni di residenza per richiedere la cittadinanza. Coinvolge 2,5 milioni di persone, soprattutto giovani

PER UN’ITALIA PIÙ GIUSTA E SOLIDALE

Facciamo della campagna referendaria un’occasione per:

Aumentare salari e pensioni

Introdurre un salario minimo di 10 euro l’ora

Inserire nel codice penale il reato di omicidio sul lavoro

Eliminare la precarietà

Fermare la guerra, ridurre le spese militari e aumentare quelle sociali

Difendere scuola, sanità e casa

PER COSTRUIRE L’ALTERNATIVA ALLE POLITICHE

LIBERISTE E DI GUERRA. VOTA SÌ AI REFERENDUM!

https://www.cgil.it/referendum/referendum-2025-urne-aperte-8-e-9-giugno-su-cosa-si-vota-e-perche-g2dr56q0