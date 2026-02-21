Referendum: Bonaccini (Pd), riforma è un bluff assoluto

“È un bluff assoluto quella che vorrebbero spacciare per una riforma e dunque noi lavoriamo per far vincere le ragioni del No”. Lo ha detto oggi a Udine l’europarlamentare del Pd e presidente dell’assemblea del partito Stefano Bonaccini, durante un’incontro pubblico sulle ragioni del No al referendum costituzionale sulla separazione delle carriere, con il professore ordinario di Diritto processuale penale Mitja Gialuz, che ha illustrato gli aspetti tecnici e le criticità procedurali della riforma dal punto di vista accademico e giuridico. “C’è un ministro della giustizia – ha osservato l’esponente demm – che dice che la sua riforma non risolverà alcuna delle priorità che la giustizia oggi dovrebbe correggere, a partire dalle lungaggini dei processi che sono il vero macigno sulla testa di troppi italiani. Allora, se non risolve nessuno dei problemi che sono sul campo, i fini sono altri”.

Bonaccini ha anche sottolineato che questa “è una destra sovranista” e che “trasmette il senso che a loro non piace che i poteri autonomi, previsti dagli Stati democratici restino autonomi”.