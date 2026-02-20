Referendum: domani a Udine incontro con Bonaccini per spiegare il No

Domani sabato 21 febbraio a Udine, alle 18 nella Sala Conferenze del Residence Camplus in via Manin 15, si terrà un incontro pubblico dedicato a “Riforma Nordio, perché votare NO”, in vista del prossimo appuntamento referendario del 22 e 23 marzo, con l’europarlamentare e presidente dell’Assemblea nazionale del Pd Stefano Bonaccini.

Il professore ordinario di Diritto processuale penale Mitja Gialuz approfondirà gli aspetti tecnici e le criticità procedurali della riforma dal punto di vista accademico e giuridico.

L’incontro, spiegano il coordinatore della segreteria regionale del Pd Fvg Alessandro Venanzi e il segretario cittadino del Pd di Udine Rudi Buset, nasce dalla necessità di offrire alla cittadinanza un’occasione per informarsi in modo puntuale e fare chiarezza sui contenuti della riforma della giustizia proposta dal Ministro Nordio, analizzando le ragioni tecniche e politiche che spingono il Pd a sostenerne l’opposizione.

Sempre sabato ma mattina – annunciano gli organizzatori del Pd udinese – ci sarà un banchetto informativo per il No al referendum in piazzale Chiavris dalle 9 alle 11, con il segretario cittadino Rudi Buset e le consigliere dem Anna Paola Peratoner e Chiara Gallo. Sono appuntamenti importanti, con i cittadini, per comprendere come i cambiamenti proposti possano impattare sul sistema giustizia del nostro Paese.