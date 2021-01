Regeni: 110 associazioni in FVG per il richiamo dell’ambasciatore dall’Egitto

Condividi con Pinterest LinkedIn Email WhatsApp Telegram Pocket

Alla vigilia del 5° anniversario dal rapimento, dalle torture e dalla morte di Giulio Regeni (25 gennaio 2016) una parte importante e rappresentativa della società civile del Friuli Venezia Giulia si è mobilitata a sostegno della richiesta della famiglia Regeni per il rapido richiamo dell’ambasciatore italiano dall’Egitto. Ben 110 associazioni, gruppi, cooperative comitati, reti, circoli culturali, aggregativi, sociali, sindacali o politici con sede in FVG hanno sottoscritto l’Appello al Presidente della Repubblica, al Presidente del Consiglio e al Ministro degli Esteri affinché siano assunte quelle misure diplomatiche adeguate alla gravità della situazione proprio alla luce delle ultime iniziative della Procura delle Repubblica di Roma per il rinvio a giudizio degli indagati, membri dei servizi e delle forze armate egiziane. Si chiede inoltre che tutta l'Unione Europea assuma forti iniziative per il rispetto dei diritti umani in Egitto, e altrove, per tutte e tutti le Giulia e i Giulio.