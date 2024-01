Regeni. Capozzi (M5S): Verià su sua morte è dovere morale per tutti

“Il Movimento 5 Stelle era presente alla fiaccolata di Fiumicello per esprimere vicinanza e sostegno alla famiglia Regeni e a tutta la comunità, a 8 anni dalla scomparsa di Giulio. Finalmente inizia il processo in Italia, un tassello importante nel percorso di ricerca di verità e giustizia. Continueremo a mantenere alta l’attenzione perché in Egitto si è consumata una tragedia enorme, un atto di disumanità e violazione dei diritti umani che non può lasciare indifferenti ed è giusto che gli autori rispondano di quanto fatto al nostro ricercatore. La verità di quanto accaduto e’ un dovere morale per tutti”. A dirlo in una nota la capogruppo del MoVimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Rosaria Capozzi, con il presidente del comitato di garanzia del M5S, Roberto Fico, che ha seguito il caso Regeni anche durante il proprio mandato da presidente della Camera dei deputati.