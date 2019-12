Regeni, De Carlo (M5s): “Bene prima audizione, avanti per conoscere verità”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Siamo pronti, in qualità di membri della commissione, a contribuire con tutti gli strumenti disponbili affinché si possa far luce sulle ombre che dopo anni ancora persistono sulla tragica morte di Giulio Regeni". Lo dichiara in una nota, la deputata M5S del FVG, membro della commissione d'inchiesta.

"È inaccettabile che a distanza di 4 anni ancora non sia chiaro chi siano i responsabili di quanto accaduto a Giulio, un cittadino italiano torturato e assassinato in un Paese estero", prosegue De Carlo.

"L’audizione di oggi è stata emotivamente intensa, ci ha fornito un quadro completo di quanto accaduto, ma nonostante l’encomiabile ed insostituibile lavoro portato avanti dalla magistratura italiana sono ancora tante le ombre sulle quali bisogna lavorare. Inoltre, sono stati evidenziati dei profili su cui la commissione d’inchiesta potrà e dovrà, alla fine del percorso avviato oggi, intervenire. Ne va della dignità del nostro Paese, verità e giustizia sono due pilastri fondamentali su cui insistere affinché mai più nessuno debba sopportare la iniqua crudeltà che hanno subito Giulio, i suoi genitori ed i loro cari", conclude la deputata Sabrina De Carlo, membro della commissione d'inchiesta.