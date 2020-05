Regione: Spitaleri, Fvg in Fondo Sanitario Nazionale è tema serio “Non si può liquidare in pochi minuti di dibattito”

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

"Le dichiarazioni del vicepresidente Riccardi in relazione al tema della sostenibilità dei costi della sanità regionale, che si sono spinte fino a paventare la necessità di un rientro nel Fondo Sanitario Nazionale, aprono un tema molto serio e non può essere liquidato in pochi minuti di dibattito consiliare. Siamo nel campo dei rapporti Stato-Regione, disegnati dallo Statuto e di delicato approccio istituzionale". Lo afferma Salvatore Spitaleri, componente della commissione paritetica Stato-Regione Fvg, in merito a quanto dichiarato oggi dal vicepresidente della Giunta regionale Riccardo Riccardi, intervenendo sulle mozioni sulle spese sostenute dalla Regione per far fronte all'emergenza Coronavirus.

Per Spitaleri "è bene chiarire che presupposto essenziale di qualsiasi indirizzo sia comunque la scelta di fondo di una sanità organizzata per territori. La sfida, anche a prescindere da Covid19, è sempre quella della garanzia per i cittadini di un servizio pubblico di qualità e di equo accesso, con la consapevolezza che ormai sempre più spesso si fa riferimento a sistemi complessi nazionali se non addirittura europei. Nel rispetto di quella che è l'eredità morale dell'Orcolat - ha aggiunto - va compreso che solidarietà e specialità sono due facce della stessa medaglia".