Regioni: Serracchiani, polemiche continue indeboliscono autonomia “Primo pensiero in emergenza siano strutture sanitarie”

“L'autonomia è un grande strumento da usare nel quotidiano e nell'emergenza, non un'arma politica da brandire. In particolare chi governa le Regioni autonome, con competenze estese, ha la straordinaria occasione di dimostrare quello che sa fare. I dati e le notizie che continuano a pervenire parlano di una situazione molto pesante per le strutture e il personale sanitario, e questo dovrebbe essere il primo pensiero anche di chi governa nelle Regioni. Giusto avere interlocuzione e trattare con lo Stato, ma se gli attacchi sono continui e rituali si rischia di indebolire l'autorevolezza delle stesse Autonomie”. Lo afferma la presidente della commissione Lavoro della Camera Debora Serracchiani, alla vigilia della riunione della Conferenza delle Regioni sui criteri che determinano il passaggio nelle fasce di rischio.