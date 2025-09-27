“Regole e mercato”: contrastare il dumping contrattuale e rilanciare la contrattazione collettiva

Il dumping contrattuale non è solo una distorsione del mercato, ma un vero e proprio rischio per la tenuta sociale ed economica di interi settori. È a partire da questa consapevolezza che Confcooperative Alpe Adria, insieme alla AST CISL di Trieste Gorizia, e in collaborazione con Confcooperative – Lavoro e Servizi FVG, promuove due tavole rotonde nell’ambito del ciclo di incontri “Regole e mercato”.

Gli appuntamenti sono dedicati a due comparti cruciali per l’economia del Friuli Venezia Giulia – servizi e logistica – entrambi attraversati da fenomeni di concorrenza al ribasso.

Il primo incontro si svolgerà a Monfalcone martedì 30 settembre, alle 14.30, nella Sala Riunioni del Palazzetto Veneto. Il tema sarà “Il settore dei servizi e la contrattazione leader per una regolarità del mercato”. Al centro, la presentazione della ricerca di Adapt sul contrasto al dumping e sullo sviluppo delle imprese del terziario. Interverranno, coordinati da Luca Perrino de Il Piccolo. il giuslavorista Michele Tiraboschi – allievo del compianto Marco Biagi e autore di una delle più corpose ricerche nel settore degli ultimi anni -, l’assessore regionale al lavoro Alessia Rosolen, il vicepresidente di Confcooperative – Lavoro e servizi Giovanni Di Nunno e il segretario Fisascat-Cisl FVG Andrea Blau. I saluti saranno portati dal sindaco Luca Fasan, da Serena Mizzan, presidente di Confcooperative Alpe Adria e da Michela Anastasio, coordinatrice AST Cisl di Trieste Gorizia. La partecipazione all’evento è libera previa iscrizione: ai primi 50 iscritti verrà donata la pubblicazione in due volumi “Fare contrattazione nel terziario di mercato – Effettività delle tutele e contrasto al dumping contrattuale”.

Il secondo appuntamento è in programma a Trieste giovedì 2 ottobre, alle 10, nella Sala Riunioni del Museo Teatrale Carlo Schmidl. Titolo: “Il Ccnl Logistica & trasporti, tra regole e sfide del mercato”. La tavola rotonda, moderata dal giornalista Francesco De Filippo, responsabile di ANSA Fvg, vedrà confrontarsi l’assessore regionale alle infrastrutture Cristina Amirante, l’imprenditore Enrico Samer (Samer & Co. Shipping), il direttore di Confcooperative – Lavoro e servizi Antonio Ambrosio e il segretario generale Fit-Cisl FVG Antonio Pittelli.

Si parte da Monfalcone e dai servizi: “Il filo conduttore è chiaro: senza regole condivise e senza rispetto dei contratti collettivi, il rischio è che prevalga una competizione giocata tutta sui costi del lavoro. Una dinamica che penalizza i lavoratori, costretti ad accettare condizioni meno tutelanti, e allo stesso tempo le imprese corrette, schiacciate da chi opera in dumping – hanno rilevato Andrea Blau per la Fisascat Cisl e Paolo Tonassi, direttore di Confcooperative Alpe Adria – . La sfida al dumping contrattuale vuol dire ribellarsi a logiche individuali, e ridare dignità e valore al lavoro.

Una spinta ad una nuova responsabilità culturale, rilanciando la contrattazione collettiva come strumento di equilibrio, che garantisca ai lavoratori sicurezza economica e alle imprese un terreno di gioco equo”.

Le tavole rotonde di Monfalcone e Trieste non vogliono essere solo momenti di analisi, ma occasioni concrete per ribadire che un mercato regolato è un mercato più sano, capace di attrarre investimenti e creare sviluppo sostenibile.

Per entrambi gli eventi la partecipazione è libera me è obbligatoria la registrazione online tramite i seguenti moduli: