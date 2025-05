Remanzacco. Fiabe, natura, giochi: un divertente libretto accompagnerà i bimbi alla scoperta del Parco

Un gioco avvincente, un’avventura nella natura, un’occasione per conoscere il territorio, un’opportunità per imparare cose nuove e interessanti. Promette tutte queste cose ai bambini di Remanzacco il libriccino “Alla scoperta del parco… giocando” che verrà distribuito domenica prossima, 18 maggio, in occasione dell’evento “Giochiamo il Parco del Torre e del Malina”.

IL LIBRETTO “PARLANTE”

La pubblicazione, ideata dal Comitato del parco con il sostegno del Comune e della Regione Fvg, sarà presentata ai più piccini e alle loro famiglie alle ore 10, con ritrovo a Casali Propetto, si procederà poi con una divertente camminata nel parco con l’aiuto di una mappa, inframmezzata da giochi, racconti e sorprese. Verso le 11.30, infine, merenda per tutti i presenti. Per partecipare è consigliata la preiscrizione (bimbi dai 5 anni in su) a: biblioteca@comune.remanzacco.ud.it.

FIABE e QR CODE

Il libretto regalerà ai bambini tanti curiosi aneddoti, narrati da amici speciali come il maestoso cipresso, il saggio signor Sasso, il valoroso longobardo, assieme ai quali, inquadrando con uno smartphone ad ogni tappa il QRcode associato a un personaggio, ci si avventurerà nell’esplorazione del parco. E così ne sapremo di più della chiesa di San Martino dalle spaventose storie narrate da un guerriero, dei filari dei gelsi dalla “voce” di un baco da seta, di antichi mulini dalle informazioni fornite da un simpatico mugnaio, e così via; e tra favole e racconti su aspetti naturalistici e culturali del territorio c’è spazio anche per giochini enigmistici, indovinelli, fotografie.

PERCORSO RINNOVATO E NUOVA SEGNALETICA

“Un’esperienza che siamo certi divertirà molto bambini – commenta il sindaco Daniela Briz -, che avranno il compito di amare e custodire il nostro parco che ora vanta un itinerario rinnovato, con dieci tappe tematiche, e arricchito da una segnaletica appositamente pensata per i più piccoli. Grazie al progetto innovativo che presenteremo domenica, il Parco del Torre e del Malina si trasformerà in un grande spazio educativo e ludico che coniuga scoperta del territorio, gioco e narrazione”. La mappa del parco, inclusa nel libretto, è oggi l’unica versione semplificata esistente, facilmente comprensibile anche dai più piccoli e utile per orientarsi tra i 22 km di sentieri del parco. Il percorso può essere affrontato a tappe, diventando un’occasione per passeggiate in famiglia e per avvicinare bambini e ragazzi al territorio che li circonda. “Il progetto verrà presentato a Casali Propetto perché è un luogo che si contraddistingue per la sua bellezza naturalistica: la vicinanza della roggia Cividina, piccoli boschetti di gelsi e un contesto ricco di biodiversità lo rendono ideale per un evento che unisce conoscenza e gioco”, chiude Briz.

GIOCHI, CURIOSITÀ, STORIE

Il libretto-gioco – spiega la referente del Comitato del parco del Torre e Malina, Ida Maria Olimpi, curatrice del progetto assieme ad Antonella Stravisi – è stato pensato per bambini delle scuole primarie e secondarie di primo grado; oltre alle descrizioni semplificate dei personaggi e delle tappe, propone anche piccoli giochi e curiosità, rendendo così l’esperienza educativa più coinvolgente. Le informazioni sono calibrate per diverse età, permettendo anche ad adolescenti e adulti di approfondire il valore ambientale e culturale del parco”. Il parco, già attivamente vissuto da contadini, cacciatori, ciclisti e camminatori (i gruppi di cammino lo frequentano assiduamente due volte a settimana), si popola anche di animali selvatici come lepri e lo sciacallo dorato, osservati e mappati dai cacciatori. “La sfida è quella di educare alla convivenza e al rispetto reciproco di tutte le forme di vita – sottolinea Olimpi -, con l’obiettivo di sensibilizzare bambini e famiglie al valore dell’ambiente e all’appartenenza al proprio territorio. Un modo semplice ma efficace per vivere in prima persona le ricchezze culturali e naturalistiche che ci circondano. Perché, in fondo, ogni angolo di questo parco racconta una storia. E ora, grazie a questo progetto, possiamo finalmente ascoltarla”.

GLI AUTORI DEL LIBRETTO

Le fiabe sono state ideate da Elisa Timballo, educatrice e laureata in pedagogia, con una lunga esperienza in attività ambientali per bambini. I contenuti didattici, invece, sono stati curati da Antonella Stravisi, mentre la grafica del progetto, inclusa la realizzazione della cartina semplificata del parco, è opera di uno studio specializzato che ha interpretato efficacemente le esigenze di accessibilità e chiarezza. Quattromila i libretti stampati e distribuiti in anteprima alle scuole medie, mentre la partecipazione per l’evento del 18 maggio è stata promossa tramite l’associazione dei genitori, la direzione didattica, le realtà associative locali, la “Banda delle storie”.