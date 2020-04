Residenze per anziani e Rsa, preoccupazione delle “Sinistre d’opposizione” per la condizione di pericolo degli anziani

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Il Coordinamento delle Sinistre di Opposizione (Partito Comunista dei Lavoratori, Partito Comunista Italiano, Potere al Popolo, Rifondazione Comunista e Sinistra Anticapitalista) esprime forte preoccupazione per la condizione di pericolo in cui si trovano migliaia di anziani e di operatori sociali e sanitari nelle residenze per anziani e nelle RSA delle Aziende Sanitarie in tutto il Friuli Venezia Giulia.

È noto come la percentuale di persone sopra i 70 anni di età sia la più fragile e a rischio di fronte all’epidemia cha sta dilagando in tutto il mondo, e infatti anche nella nostra regione i focolai dove sono stati registrati il maggior numero di decessi sono residenze per anziani.

Spesso il personale è dotato in maniera insufficiente di materiale protettivo personale, rischiando la propria salute oltre che di diventare veicolo diffusore del contagio, verso gli ospiti stessi e verso i propri familiari. I dati confermano che ciò è maggiormente vero dove sono i soggetti privati ad occuparsi della gestione delle strutture.

Chiediamo che le Autorità della Regione e dello Stato intervengano con tempestività accentuando i controlli su tali strutture, verificando il rispetto dei protocolli di approccio agli ospiti, aumentando i numeri dei controlli sanitari su ospiti e operatori, assicurando con procedure di emergenza i necessari dispositivi di protezione individuale agli operatori, ove necessario requisendo strutture private non utilizzate per ridurre i numeri di presenze in quelle utilizzate. Invitiamo le organizzazioni sindacali a vigilare perché si effettuino questi interventi per la salute e la sicurezza di tutti.