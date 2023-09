Resistenza. Celotti (Pd): grazie Anpi per tenere viva memoria comunità

“La cerimonia di oggi a Pagnacco ci ha consentito di onorare il sacrificio di quanti lottarono per un’Italia libera e democratica”. Lo afferma, in una nota, la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd) presente, insieme al consigliere regionale Massimiliano Pozzo (Pd), alla cerimonia che si è svolta questa mattina a Pagnacco in ricordo dei cittadini, soldati e patrioti caduti nei lager nazisti e nella guerra di Liberazione e in particolare Gino Sant “Belpasso”, il più giovane partigiano caduto in Friuli, a soli 13 anni. “Un particolare ringraziamento va all’Anpi – prosegue la consigliera dem – per la fondamentale azione istituzionale ed educativa che svolge curando l’organizzazione di queste cerimonie, che hanno l’importante compito di rinsaldare i principi fondamentali sui quali si regge il nostro Paese, principi che sono racchiusi nella Costituzione”. “Queste cerimonie, organizzate spesso insieme alle Amministrazioni comunali, consentono di tenere viva la memoria delle comunità – conclude Celotti – e regalano dei momenti di riflessione profonda anche sui problemi del presente, che vengono presentati attraverso il richiamo alla Costituzione. Problemi che toccano concetti che stanno alla base della nostra comunità, richiamati anche oggi, come la pace e i diritti dei lavoratori”.