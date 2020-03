Rete DASI FVG: Covid-19, si è creata una gravissima situazione nel CPR di Gradisca d’Isonzo. Forse secondo caso di contagio

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

E' stata riconosciuta positiva al COVID-19 una persona appena arrivata, e le altre numerose recluse non hanno la possibilità di essere poste in isolamento. A quando la prossima? Domanda legittima che purtroppo sembra avere avuto subito una risposta dato che viene segnalato un secondo caso di cui però si attende conferma ufficiale. "In ogni caso, scrivono dalla rete Dasi (coordinamento tra associazioni e persone che da anni segue il tema Diritti, Accoglienza e Solidarietà Internazionale), si deve considerare il rischio enorme per tutti loro, ma anche per il personale che vi opera o che deve garantire la sicurezza e tenere anche presente il fatto che gli operatori entrano ed escono quotidianamente dalla struttura aumentando le possibilità di contagio all'esterno, a Gradisca e in tutto il territorio limitrofo. E' così da prendere in seria considerazione quanto già richiesto a livello nazionale dal dottor Palma al Ministro competente per tutti i CPR ("rimpatrio di persone che al momento non possono essere rimpatriate data la chiusura dei confini": vedi http://www.garantenazionaleprivatiliberta.it/gnpl/it/dettaglio_contenuto.page?contentId=CNG7852&modelId=10021 ) e quanto proprio ieri consigliato anche dal Commissario europeo per i diritti dei detenuti ("invito agli Stati Europei a riesaminare la situazione degli immigrati trattenuti e a rilasciarli nella massima misura possibile": vedi https://www.coe.int/en/web/portal/full-news/-/asset_publisher/5X8kX9ePN6CH/content/commissioner-calls-for-release-of-immigration-detainees-during-covid-19-crisis?_101_INSTANCE_5X8kX9ePN6CH_languageId=it_IT ).

"Tenuto presente tutto questo, la Rete DASI FVG chiede il rilascio di tutte le persone trattenute oggi a Gradisca, almeno sospendendo l'operatività di tale luogo carcerario che non ha possibilità di isolamento nè strutture sanitarie adeguate, oltre a trovarsi in situazione già critica e di sovraffollamento".

Guarda la video intervista Gianfranco Schiavone esponente della rete Dasi e vicepresidente nazionale di ASGI