Riaprono sabato dopo 4 mesi le grotte di Villanova

Dopo 4 mesi di chiusura forzata, sabato 25 luglio le splendide Grotte di Villanova tornano accessibili al pubblico, che negli ultimi tempi si è dimostrato particolarmente ansioso di poter visitare nuovamente il sito e che adesso, finalmente, potrà addentrarsi nell'affascinante mondo ipogeo dell'Alta Val Torre. Il suggestivo percorso turistico, accuratamente illuminato e pavimentato, sarà praticabile anche nella giornata di domenica 26 luglio.

«Le modalità di visita e la logistica anti-Covid intaccheranno solo in parte - dichiarano i dirigenti del Gruppo esploratori e lavoratori Grotte di Villanova - la meraviglia di una passeggiata nel cuore delle nostre montagne: sono previsti orari fissi e prenotazione obbligatoria per scendere nella Grotta Nuova. L'accesso sarà consentito solo a piccoli gruppi contingentati e per tutti saranno obbligatorie mascherine e distanze di sicurezza. I tesori naturalistici custoditi all'interno della Grotta Nuova, del resto, regaleranno come sempre uno scenario mozzafiato».

Per quanto la stagione turistica parta, giocoforza, in ritardo, il tempo perso «sarà recuperato», assicura il vicesindaco di Lusevera e presidente del Gelgv, Mauro Pinosa, annunciando fra l'altro alcune «grandi novità». Presto ripartiranno gli eventi, dalle letture per i più piccoli alle meditazioni, dalle escursioni tematiche ai percorsi speleoturistici, occasioni diverse dedicate a tutti coloro che vogliono sperimentare il mondo sotterraneo nelle sue molteplici sfaccettature: «Acustica perfetta per la musica - esemplifica Pinosa -, location fantasiosa per fiabe al buio, energie della Terra che accompagnano suoni e vibrazioni ancestrali, libro geologico che svela ad occhi attenti storie millenarie, fossili e tracce di cambiamenti climatici».

La novità principale del 2020 sarà il termine dei lavori nella grandiosa Sala Margherita, che a breve sarà visitabile grazie ai nuovi camminamenti e che potrà contare su un grandioso impianto di illuminazione scenografica a led, in corso di ultimazione.

Le prenotazioni per visitare la Grotta si potranno effettuare chiamando la reception al numero 320.4554597, a partire da sabato 25.