Riccardi annuncia manovre di “riconversioni ospedaliere importanti”. Al Cattinara 7 malati Covid in Clinica medica, preoccupazione in tutte le strutture

Sbagliare è umano, perseverare è diabolico. Già nella prima ondata la transumanza di malati in strutture inadeguate aveva fatto le sue vittime, riproporre ricoveri in strutture "miste" non è prtaica accettabile. Ma andiamo per ordine: in una nota l'assessore alla salute Riccardo Riccardi rende noto che sono aggiornate le linee guide Centri diurni rispetto alla prima fase della pandemia con ulteriori indicazioni operative riguardo la specifica gestione dei casi positivi o sospetti. Il comunicato dell'agenzia di stampa della regione Fvg ARC spiega che l'assessore con delega alla Salute ha spiegato la nuova disposizione nel corso della videoconferenza con i rappresentanti degli Enti gestori dei servizi per le persone disabili, in risposta alla necessità emersa nel corso della riunione alla quale hanno partecipato anche i direttori dei servizi sociosanitari delle Aziende. Riccardi ha dato conto dell'inserimento, in assestamento di bilancio, di 8milioni di euro a ristoro dei maggiori oneri sostenuti dalle strutture per anziane e disabili, oltre all'intenzione di inserire nella norma di bilancio una proroga della sospensione delle rendicontazioni a tutto il 2021. Nell'auspicare una forte rete di collaborazione per fronteggiare la recrudescenza del virus e in attesa di verificare se le misure adottate per contenere la pandemia permetteranno una flessione dei contagi, Riccardi ha espresso l'intenzione di proseguire con i tavoli di confronto in modalità telematica utili per "aggiornare sulla situazione e dare risposte adeguate alle necessità emergenti". Poi con nonchalance Riccardi lancia la bomba: "In questa seconda fase siamo costretti a manovre di riconversioni ospedaliere importanti visto l'innalzamento del contagio e la crescita della domanda ospedaliera". Una dichiarazione buttata lì come fosse un particolare di scarsa rilevanza. Ma è evidente che non è così. Lo ha spiegato la FIALS Federazione Italiana Autonomie Locali e Sanità che già ieri con una nota ad ASUGI, anche a nome delle altre OO.SS. del comparto, ha denunciato i pericoli di una trasformazione della Clinica medica di Cattinara in reparto COVID prevedendo, secondo quanto diffuso il ricovero di sette pazienti COVID positivi in atto, comporterà inevitabilmente la compresenza nella stessa struttura di pazienti positivi e di pazienti negativi, con tutti i rischi di contagio che ciò può comportare. La nota sindacale pone l’accento sulle condizioni di sicurezza per pazienti e personale, visto che non risulta siano state predisposte zone filtro antistanti le stanze di degenza e stanze a pressione negativa. Anche la dotazione organica, specialmente nel turno notturno (di norma due infermieri e un operatore sociosanitario), non pare sufficiente per l’assistenza contestuale di pazienti positivi e negativi al COVID-19. "In questo contesto, spiega il consigliere regionale Walter Zalukar, va ancora una volta ricordato che avendo Trieste due sedi ospedaliere risulta incomprensibile l’ostinazione a non voler dedicarne una ai pazienti COVID positivi e l’altra a quelli COVID negativi. L’ospedale di Cattinara non è predisposto per mantenere separati i percorsi COVID- e COVID+ e pertanto sussiste il rischio che focolai interni o possano propagarsi ad altri reparti. Ho quindi interrogato la Giunta regionale, aggiunge Zalukar, per conoscere come e quando si intendono ripristinare le condizioni di sicurezza per i pazienti e per gli operatori in particolare nella Clinica Medica di Cattinara. L'interrogazione: Int clinica medica infetta 05_11_20

Ma i problemi ovviamnete non riguardano solo in capoluogo giuliano ma l'intera regione la cui sanità sempre di più sembra governata in maniera approssimativa. Così un ulteriore allarme arriva dalla consigliere regionale (Cittadini) Simona Liguori, medico così come Zalukar che pone opportune domande alla Giunta: “Vogliamo sapere dalla Giunta regionale se non ritenga opportuno adottare misure suppletive di mitigazione del rischio di una eventuale diffusione del Covid-19 nei reparti di Medicina del presidio ospedaliero di Udine”. C’è la volontà di ottenere risposte chiare per la salute dei cittadini e degli operatori della sanità nelle parole della consigliera regionale Simona Liguori (Cittadini), che chiede all’Amministrazione regionale di chiarire anche “quali siano le strategie organizzative di AsuFc per garantire ai pazienti un adeguato numero di posti letto per acuti che non hanno il Covid nelle Medicine del territorio”. La rappresentante dei civici, aggiunge Liguori, non vuole creare allarmismi, ma fa il punto della situazione alla luce degli ultimi avvenimenti. Da una parte “la grave situazione verificatasi nel reparto di Medicina dell’ospedale di San Daniele, dove si sono registrati 12 contagi, tra medici, infermieri e operatori socio sanitari e dove, all’indomani della scoperta dei positivi, si è scelto di “isolare” il reparto in attesa di verificare l’esistenza di altri casi, impedendo nuovi ricoveri e mantenendo solo le urgenze con la conseguente riduzione delle attività” e dall’altra “la chiusura, soltanto pochi giorni fa, del reparto di Medicina dell'ospedale di Cividale”. Nel 2019 è stato soppresso “il reparto post-acuti del dipartimento medico del Santa Maria della Misericordia, che – con 22 posti letto - rappresentava una funzione complementare ai reparti di Medicina della struttura. Crediamo che tutti questi elementi potrebbero determinare un aumento della pressione sui reparti di Medicina dell’ospedale di Udine, la cui piena funzionalità va preservata, conclude Liguori”. Intanto la situazione odierna dei contagi non è per nulla confortante, drammatica a livello nazionale con 34.505 nuovi casi e 445 morti ma decisamente seria anche in FVG. Nel dettaglio dei dati odierni sul Covid-19 in Friuli Venezia Giulia, vi sono stati 9 decessi 6 donne e 3 uomini. Le vittime del virus sono tutte di età avanzata una di 93 anni e una di 92 anni entrambe di Tarcento decedute in casa di riposo; una di 76 anni di Aviano deceduta in ospedale a Pordenone; una di 97 anni di Majano deceduta in casa di riposo; una di 91 anni e una di 93 di Trieste decedute rispettivamente in casa di riposo e in Rsa) per quanto riguarda i 3 uomini (uno di 89 anni di Morsano al Tagliamento e uno di 82 di San Quirino entrambi deceduti in ospedale a Pordenone e uno di 75 di Trieste deceduto in ospedale a Trieste, dove era ricoverato nel reparto di Terapia intensiva). Per quel che riguarda le nuove positività al virus, nel settore delle residenze per anziani sono stati rilevati 19 casi di persone ospitate nelle strutture regionali, mentre gli operatori sanitari che sono risultati contagiati all'interno dei tali strutture ammontano a 4. Sul fronte del Sistema sanitario regionale (Ssr) da registrare all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale le positività al Covid-19 di un medico, uno psicologo, 5 infermieri, un Oss e un dipendente amministrativo; all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina un medico, 9 infermieri, 2 Oss, 3 collaboratori amministrativi, un farmacista, un'ostetrica, un tecnico radiologo e un autista; all'Azienda sanitaria Friuli Occidentale 6 infermieri, 7 Oss, un'ostetrica e uno psicologo. Da aggiungere anche un Oss del Cro di Aviano e un Oss dell'Irccs Burlo Garofolo di Trieste. Relativamente alle scuole, si registra la positività di uno studente del Liceo Umanistico Gregorcic di Gorizia e di uno studente del Liceo Scientifico Grigoletti di Pordenone. Infine, spiegano dalla Regione da rilevare il caso di una persona risultata positiva rientrata dalla Gran Bretagna.