Riccardi rivendica i risultati della sua gestione Fase 1, spalma il giudizio sull’intera regione e dimentica il disastro a Trieste

Chi si loda si sbroda, potremmo inquadrare in questo detto popolare la posizione assunta dal vicepresidente e assessore alla sanità della Regione Fvg Riccardi davanti alla terza commissione del Consiglio regionale. Secondo Riccardi nella lotta al Covid: “abbiamo avuto i migliori risultati del Nord”. Riccardi in sostanza rivendica in Consiglio regionale i risultati avuti nella lotta alla diffusione del Coronavirus. Il Friuli Venezia Giulia - ha detto alla III Commissione- è una delle regioni che hanno effettuato più test, ma soprattutto che hanno cominciato a testare anche i non sintomatici, per ottenere la filiera dei contagi, prima della circolare nazionale". Peccato che parliamo comunque di oltre 300 morti e che certi toni di soddisfazione lasciano il tempo che trovano. Forse il presidente Massimiliano Fedriga da buon triestino dovrebbe ben valutare l'azione nella sua città stemperando gli entusiasmi del suo vice. Certo non è tempo di processi politici ma il suggerimento che da più parti e non solo dalle opposizioni, arriva al governatore dovrebbe essere valutato. Pensare che si gestisca in maniera approssimativa come l'emergenza anche la riorganizzazione della sanità del post Covid non sembra una grande idea. Bisogna dire comunque, per onestà intellettuale, che lo tsunami del coronavirus ha trovato impreparati tutti i livelli dello Stato e gli errori ci sono stati a tutti i livelli, ma bisogna anche dire che qualcuno ha reagito meglio di altri. Il problema è che in questa vicenda erano in gioco pelle e salute di migliaia di persone. Quindi si può dire quanto si vuole che "La fotografia complessiva della fase 1 dell'emergenza rappresenta il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni in cui l'impatto del contagio è stato tra i più contenuti" ma di certo la ragione è nel distanziamento sociale del lock down deciso a livello nazionale e non certo per le azioni decise localmente. Ed anche sul numero di tamponi superiore alla media nazionale" Riccardi dimentica che i tempi e il target di questi tamponi non è stato "impeccabile". Per quel che riguarda i dati complessivi della fase 1 suddivisi per territorio provinciale, ha comunicato l'assessore, i dati sono i seguenti: Trieste 10.569 persone sottoposte a tampone di cui 1.209 positive (11,4%), guariti 414 (34,4%), decessi 166 (13,8%); Udine 23.313 persone sottoposte a tampone di cui 924 positive (4,0%), guariti 781 (84,5%), decessi 74 (8,0%); Pordenone 6.533 persone sottoposte a tampone di cui 617 positive (9,3%), guariti 362 (58,7%), decessi 60 (9,7%); Gorizia 5.605 persone sottoposte a tampone di cui 185 positive (3,3%), guariti 124 (67,4%), decessi 4 (2,2%). Dopo aver ricordato la riorganizzazione delle attività ospedaliere e territoriali (la sospensione delle prestazioni programmate, l'attivazione di percorsi di pre-triage e quella di percorsi separati), il vicegovernatore ha illustrato i numeri delle terapie intensive: allestiti 102 posti letto con un indice di pazienti presi in cura dello 0,16 per 100mila abitanti (il terzo in Italia dopo dopo Molise e Calabria). Il quadro generale dei ricoveri invece è del 9,1 per 100mila abitanti. Nella suddivisione per territorio provinciale: Trieste 269 ricoveri (22,2% dei positivi), 44 persone in terapia intensiva (3,6% dei positivi); Udine 255 ricoveri (27,6% dei positivi), 28 persone in terapia intensiva (3,0% dei positivi); Pordenone 210 ricoveri (34,0% dei positivi), 34 persone in terapia intensiva (5,5% dei positi vi); Gorizia 54 ricoveri (29,2% dei positivi), 26 persone in terapia intensiva (8,6% dei positivi). Un altro tema al centro del focus è stato quello del numero di ospiti infettati nelle residenze protette per gli anziani distribuito nelle tre Aziende: casi positivi in strutture dell'Asugi (Giuliano-Isontina) 25,5%; Asfc (Friuli centrale) 19,2%; Asfo (Friuli Occidentale) 9,1%. Relativamente ai tamponi fatti nelle case di riposo il dato regionale rapportato alla popolazione è del 6,5% mentre a livello nazionale è del 3,7% dimenticando che il raffronto nazionale non è certo corretto dato che in molte regioni i livelli di contagio generale sono per numero e percentuale decisamente più bassi e quindi non confrontabili. Ma come dire: “chi si contenta gode” resta alla coscienza di ognuno valutare se vale la pena autoassolversi. Assoluzione che invece non arriva dalle opposizioni. Sul tema tamponi, ad esempio, secondo le opposizioni sono stati in gran parte inutili nelle case di riposo dato che i risultati arrivavano dopo giorni, quando i contagi si erano allargati. Critiche anche sulle riorganizzazioni dei reparti negli ospedali triestini. Il Consigliere pentastellato Andrea Ussai in una nota ricorda che Trieste è stato in Fvg territorio più colpito e che serve approfondirne le cause. “La situazione rispetto ai contagi da Covid-19 a Trieste, il territorio più colpito, impone un approfondimento”. “È vero che l'Istituto superiore della sanità pone il Friuli Venezia Giulia tra le regioni a basso rischio ma ci sono situazioni diverse – sottolinea l'esponente M5S -. I dati di Trieste infatti sono particolarmente preoccupanti”.

“Trieste registra circa il 60% degli operatori sanitari colpiti in regione, il doppio dei casi positivi tra gli ospiti nelle case di riposo rispetto alla provincia di Udine, e più del 50% dei decessi che sono avvenuti in Friuli Venezia Giulia – conclude Ussai -. Dati che non vanno trascurati e su cui bisogna fare un rigoroso accertamento delle cause per affrontare la Fase 2”.