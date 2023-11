Ricerca: “Promuovere l’innovazione nelle scienze della vita Friuli Venezia Giulia, the place to be”

Il Friuli Venezia Giulia si conferma fulcro di innovazione e di ricerca con il grande successo dell’evento “Promuovere l’innovazione nelle Scienze della Vita. Friuli Venezia Giulia, the place to be”, che si è tenuto l’8 e 9 novembre 2023 presso il Trieste Convention Center. Nel corso dell’evento è stato ricordato come dato il grande valore strategico delle Scienze della Vita per la crescita del territorio, il benessere dei cittadini e la sostenibilità del sistema socio-economico, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia abbia stanziato 45 milioni di euro per l’ambito per i prossimi tre anni. Un intervento importante che guarda al futuro, sostenendo l’individuazione di idee innovative, l’attrazione di innovazione e di imprese, l’accompagnamento delle idee alla ricerca e al mercato, il supporto alle fasi di sperimentazione e di test.

Con oltre 700 presenze in due giorni, tra imprenditori, ricercatori, innovatori, amministratori, stakeholder, studenti delle Scuole Superiori e dell’Università, ma anche ai privati cittadini, l’evento ha registrato una partecipazione di rilievo, con 100 relatori di fama internazionale tra scienziati, ricercatori, esperti del settore, imprenditori, nonché policy e decision makers, provenienti dall’Italia e dall’estero. Si sono distinti 20 espositori che hanno rappresentato una panoramica eccellente di startup innovative, aziende di prestigio e enti di ricerca del settore delle Scienze della Vita.

Questa iniziativa, fortemente voluta e sostenuta dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, è stata organizzata dal Cluster Scienze della Vita Friuli Venezia Giulia – Polo Tecnologico Alto Adriatico, con il contributo di The European House-Ambrosetti in qualità di content partner e con come Scientific Advisor Ennio Tasciotti, Director Human Longevity Program presso IRCCS San Raffaele – Roma e Professor di Biotechnology alla San Raffaele University di Roma. Mediapartner: Innlifes.

Il nutrito programma ha incluso 10 sessioni parallele, 5 conferenze plenarie e 2 workshop focalizzati sull’esplorazione delle tendenze emergenti nelle Scienze della Vita, rafforzando la connessione diretta tra istituzioni, accademia, centri di ricerca e mondo imprenditoriale. L’obiettivo è stato quello di valorizzare l’ecosistema dell’innovazione in Friuli Venezia Giulia, promuovere l’imprenditorialità e stimolare collaborazioni che trascendono i confini regionali e nazionali e di rendere il Friuli Venezia Giulia ancora più attrattivo e sempre più attento al benessere dei suoi cittadini.

Gli argomenti trattati hanno spaziato dal ruolo degli ecosistemi dell’innovazione nella competitività territoriale all’impiego dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali nelle Scienze della Vita, affrontando temi caldi come il trasferimento tecnologico, l’imprenditorialità, i meccanismi di finanziamento e le opportunità di lavoro e formazione nel settore. Particolare attenzione è stata dedicata alle sfide attuali della ricerca medica, inclusi l’invecchiamento sano, la genomica, la lotta contro il cancro e le malattie neurodegenerative.

“Promuovere l’innovazione nelle Scienze della Vita. Friuli Venezia Giulia, the place to be” ha rappresentato un momento cruciale per fare il punto sul presente e proiettarsi verso il futuro, sottolineando l’importanza del Friuli Venezia Giulia come terra di opportunità e di sviluppo nel campo delle scienze della vita, attrattiva per le grandi aziende, le PMI e le startup, attenta alla formazione dei giovani e alla creazione di opportunità lavorative, e con una visione concreta per il benessere di tutti.