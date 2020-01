Riconoscimento nazionale per 4 Sagre tradizionali del Friuli per il loro valore di tutela enogastronomica. Buttrio, Casarsa, Tavagnacco e Villanova

Condividi con Pinterest Linkedin Email WhatsApp Telegram Pocket

Friuli Venezia Giulia protagonista a Roma il prossimo 20 gennaio quando, al Senato della Repubblica, ben 4 realtà regionali riceveranno il prestigioso marchio nazionale “Sagra di qualità” assegnato dall'Unpli, l'Unione nazionale Pro Loco d'Italia. Si tratta della Fiera Regionale dei Vini di Buttrio, della Sagra del Vino di Casarsa, della Sagra degli Asparagi di Tavagnacco e della Sagre di Vilegnove di Villanova di San Daniele (il cui prodotto tipico sono i tagliolini al prosciutto crudo).

Tutte manifestazioni che richiamano migliaia di visitatori in ogni edizione e organizzate da Pro Loco: per questo il presidente del Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell’Unione nazionale Pro loco d’Italia Valter Pezzarini accompagnerà nella capitale i premiati.

“Un plauso – ha dichiarato Pezzarini – a tutte le Pro Loco premiate, ai loro presidenti e volontari: il grande lavoro di qualità che svolgono ogni anno per tutelare tradizioni e valorizzare il patrimonio enogastronomico dei territori ha ricevuto questo giusto riconoscimento”.

Il marchio identifica le manifestazioni che promuovono prodotti tipici storicamente legati al territorio, rappresentative della storia e della tradizione e che puntano alla promozione e creazione di sinergie con le attività economiche locali. L'Unpli lo ha assegnato al termine di un rigoroso iter documentale e di rigorose verifiche sul campo durante le singole manifestazioni.

“Attraverso la sapiente valorizzazione dei prodotti tipici le sagre rappresentano anche una importante porta d’ingresso per scoprire i territori. In un momento in cui questo fenomeno è in costante crescita, il marchio “Sagra di qualità” punta a identificare e certificare quegli eventi che hanno uno stretto legame con i territori e le produzioni locali” ha sottolineato Antonino La Spina, presidente dell’Unione nazionale Pro Loco d’Italia.

“La “Sagra di qualità” evidenzia l’attenzione dell’Unpli anche nel settore enogastronomico che per il tramite dei prodotti locali spesso conduce al rilancio delle tradizioni locali” ha aggiunto Sebastiano Sechi responsabile del dipartimento “Sagra di qualità” dell’Unpli.

Salgono così a 5 le Sagre di Qualità attive sul territorio regionale, visto che lo scorso anno il marchio era stato assegnato alla Festa delle castagne e del miele di castagno di Valle di Soffumbergo (Faedis).