Riconoscimento ufficiale all’Associazione Esposti Amianto che hanno ricercato ‘verità e giustizia’ con caparbietà

“Oggi in Consiglio regionale è stato conferito un riconoscimento all’Associazione Esposti Amianto (AEA) di Monfalcone, rappresentata dal presidente Diego Dotto e da Chiara Paternoster: un momento carico di significato per tutta la comunità regionale e in particolare per il nostro territorio, storicamente segnato dalla tragedia dell’amianto”, affermano i Consiglieri regionali Enrico Bullian e Diego Moretti, rispettivamente del Patto per l’Autonomia-Civica FVG e del Partito Democratico.

“Il riconoscimento è frutto di un nostro emendamento che è stato approvato all’unanimità lo scorso anno, che ha istituito ufficialmente la Giornata regionale delle Vittime dell’Amianto, in concomitanza con quella mondiale del 28 aprile, e la possibilità di conferire un riconoscimento a persone o associazioni che si sono distinte nelle attività di sensibilizzazione e nella tutela delle vittime e dei famigliari. In particolare l’AEA di Monfalcone ha ricordato l’importante ruolo svolto dalle vedove nella ricerca di verità e giustizia, che a Monfalcone è arrivata dopo tanti anni di calvari giudiziari.

Continuiamo invece a chiedere che venga abrogato il Decreto vergogna che prevede che il nuovo sedicente Fondo per le Vittime dell’Amianto da 80 milioni di € possa essere concesso anche alle società pubbliche della cantieristica navale responsabili di quei decessi”, concludono Bullian e Moretti.