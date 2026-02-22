Ricordare il ‘sindaco dimenticato’ di Gorizia, Antonio Bonne, destituito nel 1922 dai fascisti

“Manca, ancora per poco, un ritratto nella galleria dei sindaci di Gorizia: quello di Antonio Bonne, primo cittadino nel 1922, democraticamente eletto e poi destituito dai fascisti subito dopo la Marcia su Roma”, afferma Enrico Bullian, consigliere regionale del Patto per l’Autonomia-Civica FVG.

“A breve, grazie all’attività di ricerca storica e di divulgazione di Marilisa Bombi e del suo gruppo di lavoro ‘Novecento goriziano’, anche il ritratto del Sindaco Bonne verrà inserito nella galleria del Municipio, restituendo alla città il volto di un personaggio importante.

Questo passaggio drammatico della storia e la sua vita sono stati raccontati venerdì a Gorizia in un convegno e in una lettura teatrale, a cui ho avuto il piacere di partecipare. Per chi è interessato ad approfondire, è possibile ascoltare il podcast ‘Voci dal confine’, sempre a cura di Marilisa Bombi, in particolare nella specifica puntata dedicata al ‘Sindaco dimenticato’: https://open.spotify.com/episode/6NsZCIshkhg0kFWlto7hZy . Rinnovo il plauso agli organizzatori di questa serie di eventi di spessore che hanno contribuito a far luce su periodo, fatti e persone misconosciute”, conclude Bullian.