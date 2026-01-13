Rifiuti: Celotti (Pd), chiarire voci termovalorizzatore in Aussa Corno

«Le preoccupazioni che stanno crescendo a San Giorgio, a partire da quelle dell’amministrazione comunale, a causa delle voci che riguardano l’ipotesi di un termovalorizzatore dalla capacità annua di 400 mila tonnellate in zona industriale Aussa-Corno, devono trovare al più presto un chiarimento. Chiediamo dunque alla Regione di dire con trasparenza ai cittadini, agli amministratori e allo stesso Consiglio regionale quanto concreta è tale possibilità». Lo afferma la consigliera regionale Manuela Celotti (Pd), seconda firmataria di un’interrogazione, sottoscritta anche dai consiglieri Moretti, Carli, Conficoni, Cosolini, Fasiolo, Mentil, Pisani e Russo, attraverso la quale si porta in Consiglio l’ipotesi di un termovalorizzatore di rifiuti in Aussa Corno, nel Comune di San Giorgio di Nogaro.

«Credo sia doveroso che chi ha il mandato elettorale di rappresentare il territorio, come la sottoscritta, faccia sentire la propria voce e chieda chiarezza» continua la consigliera ricordando che «le previsioni del Piano di gestione rifiuti e le voci che si stanno susseguendo rispetto all’ipotesi di un termovalorizzatore ci portano a interrogare la Giunta regionale affinché chiarisca se è a conoscenza di questa ipotesi, se ci sono volontà in tal senso, e quale posizione intende prendere. Esprimo inoltre piena solidarietà al sindaco di San Giorgio Pietro Del Frate, che in rappresentanza e a tutela dei suoi cittadini e cittadine chiede chiarezza ed esprime preoccupazione».