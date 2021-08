Riflessione d’amore e conoscenza, venerdì a Cervignano del Friuli

Venerdì prossimo 27 agosto a Cervignano torna il professor Riccardo Pratesi (fisico fiorentino esperto di Dante e Galileo) per un primo incontro dantesco. Scienza e poesia della Divina Commedia si intrecceranno di nuovo, questa volta a partire dalle tre ancelle Memoria, Intelligenza, Volontade: sarà la memoria la protagonista perchè non c'è amore senza la memoria capace di contenerlo intero. E quella di Riccardo Pratesi, che possiede ogni singolo endecasillabo della Divina Commedia (e ne ascolteremo un Canto), contiene tutto il suo amore per Dante.